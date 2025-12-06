Бесплатная стоматология детям: родители жалуются на недоступность врачей по выходным

Шталберга подчеркивает: NVD отслеживает эти случаи. «Мы получаем такие сообщения от жителей, и они для нас очень важны. Они позволяют проверять, предоставляют ли учреждения услуги в соответствии с требованиями Кабинета министров и условиями договора. Если мы получаем жалобу, что услуга недоступна или оказывается не так, как указано в наших источниках, мы реагируем: проводим тестовые звонки, в том числе по субботам, связываемся с этими клиниками, а затем анализируем полученную информацию. Если она не соответствует установленному порядку, мы запрашиваем у учреждения письменные пояснения. После получения объяснений мы оцениваем, была ли это, например, ошибка в коммуникации или недопонимание со стороны нового сотрудника. Если необходимо, даем указания устранить нарушения. Если же есть признаки серьезных нарушений, наш Департамент контроля и надзора может инициировать проверку и выехать в учреждение».