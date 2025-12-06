Бесплатная стоматология детям: родители жалуются на недоступность врачей по выходным
Несмотря на широкий спектр бесплатных стоматологических услуг для детей, родители жалуются: в выходные дежурные клиники часто недоступны. Национальная служба здравоохранения обещает проверять такие случаи и при необходимости применять санкции.
Представитель Национальной службы здравоохранения (NVD, НСЗ) Эвия Шталберга подчеркивает: услуги есть, финансирование предусмотрено, а учреждения обязаны принимать пациентов в соответствии с графиком. По словам Шталберги, доступные детям услуги действительно охватывают все основные потребности. «Детям предоставляется очень широкий спектр государственных стоматологических услуг — бесплатная гигиена, лечение, консультации ортодонта и помощь в острых ситуациях», — поясняет представитель NVD.
Несмотря на формально широкую сеть медицинских учреждений, родители нередко сталкиваются с практическими трудностями. Главная — это невозможность дозвониться в дежурные клиники, работающие по субботам, особенно когда ребенок испытывает сильную зубную боль. Некоторые семьи сообщают, что клиника не отвечает по указанным телефонам или заявляет, что ребенка принять не могут, сообщает LSM+.
Шталберга подчеркивает: NVD отслеживает эти случаи. «Мы получаем такие сообщения от жителей, и они для нас очень важны. Они позволяют проверять, предоставляют ли учреждения услуги в соответствии с требованиями Кабинета министров и условиями договора. Если мы получаем жалобу, что услуга недоступна или оказывается не так, как указано в наших источниках, мы реагируем: проводим тестовые звонки, в том числе по субботам, связываемся с этими клиниками, а затем анализируем полученную информацию. Если она не соответствует установленному порядку, мы запрашиваем у учреждения письменные пояснения. После получения объяснений мы оцениваем, была ли это, например, ошибка в коммуникации или недопонимание со стороны нового сотрудника. Если необходимо, даем указания устранить нарушения. Если же есть признаки серьезных нарушений, наш Департамент контроля и надзора может инициировать проверку и выехать в учреждение».
По словам Шталберги, важно, чтобы родители сообщали в NVD о ситуациях, когда информация, полученная по телефону или на месте, не соответствует указанной на сайте или от них требуют дополнительных платежей, если услуга должна быть бесплатной. «Чем больше мы получаем информации, тем качественнее можем контролировать и предотвращать нарушения», — подчеркнула она.
По данным Национальной службы здравоохранения, помощь детям в острых случаях по субботам оказывают семь клиник — в Риге, Лиепае, Марупе, Даугавпилсе, Валмиере и Огре. Там должны принимать детей при сильной непрекращающейся зубной боли, отеке щеки или десен, зубных травмах. «Если учреждение дежурит в субботу, оно обязано быть доступным — и по телефону, и для приема пациентов с острой болью», — подчеркивает Шталберга.
Если клиника не отвечает или отказывает, представитель NVD рекомендует попробовать позвонить в любую из семи учреждений; объяснить по телефону симптомы ребенка; следовать рекомендациям врача. Если врач по телефону решает, что ситуация не требует неотложной помощи, можно записаться в плановом порядке — обычно в пределах двух недель. Однако родители могут обратиться и в другое учреждение, если считают оценку необоснованной.
Таких учреждений достаточно много. Шталберга подчеркнула, что родители могут выбирать их по разным критериям — срочность, близость к месту жительства. Информацию можно узнать на сайте Rinda pie ārsta, где данные обновляются раз в месяц, или позвонив на бесплатный телефон для клиентов 800 012 34.