МИД готов потратить до 7,2 млн евро на организацию командировок: объявлен крупный тендер

По итогам процедуры закупки планируется заключить договор с одним поставщиком, при этом министерство и секретариат подпишут отдельные договоры. Предмет закупки не разделен на части, поскольку заказчики не могут заранее определить количество, объем и направления командировок на весь срок исполнения договора.