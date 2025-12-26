МИД готов потратить до 7,2 млн евро на организацию командировок: объявлен крупный тендер
Министерство иностранных дел (МИД) объявило закупку услуг по организации командировок с максимальной договорной ценой 7,2 млн евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует информация в Электронной системе закупок.
Предмет закупки — услуга по организации командировок для МИД и секретариата. Она включает командировки должностных лиц и сотрудников, поездки в связи с переездом, командировки третьих лиц для выполнения функций заказчиков, а также услуги, связанные с организацией мероприятий учреждений.
По итогам процедуры закупки планируется заключить договор с одним поставщиком, при этом министерство и секретариат подпишут отдельные договоры. Предмет закупки не разделен на части, поскольку заказчики не могут заранее определить количество, объем и направления командировок на весь срок исполнения договора.
Максимальная договорная цена установлена в размере 7,2 млн евро, в том числе для МИД — 7 млн евро, для секретариата — 200 000 евро. Поскольку объем услуги является переменным, у заказчиков нет обязанности использовать всю предусмотренную договором сумму.
Срок исполнения договора для министерства - 48 месяцев со дня вступления договора в силу, а для секретариата - со дня вступления договора в силу, но не позднее 30 июня 2029 года. Место оказания услуг определено в Риге.
В документации закупки указано, что специфика работы МИД — в том числе деятельность 46 дипломатических и консульских представительств Латвии за рубежом, обеспечение поездок высших должностных лиц государства, официальных визитов иностранных делегаций и международных организаций, а также решение чрезвычайных и кризисных ситуаций — предъявляет повышенные требования к оказанию услуги, включая необходимость немедленного подключения претендента в отдельных случаях.