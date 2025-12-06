По одному важному показателю уровня образованности населения Латвия обошла и Литву и Эстонию
Английский остаётся главным международным языком общения. Приятно, что жители Латвии знают его очень хорошо - у них 16-е место во всем мире и 14-е - в Европе.
Жители Нидерландов седьмой год подряд завоевали титул лучших в мире по знанию английского языка как иностранного, хотя в целом, согласно отчету EF English Proficiency Index, глобальный показатель страны снизился на 12 пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 624 балла.
Тройку лидеров замыкают другие страны ЕС - Хорватия и Австрия, чьи показатели с 2024 года выросли на 10 и 16 пунктов соответственно. В группе с очень высоким уровнем владения английским, включающим такие критерии как использование тонких и уместных формулировок в конкретных социальных ситуациях, чтение сложных текстов и ведение переговоров о заключении контракта с носителем английского языка, находятся 12 стран ЕС.
Латвия оказалась в группе с высоким уровнем владения английским - 598 баллов. В эту же группу попали Эстония (561 балл), Чехия (582 балла), Швейцария (564 балла) и несколько других стран.
Италия, Кипр и Франция, напротив, занимают самые низкие позиции в ЕС, попадая в категорию умеренного уровня владения языком. В этой группе фигурируют пять стран ЕС (Литва, Испания, Франция, Кипр и Италия), что характеризует носителей языка как способных участвовать в совещаниях по своей специальности, понимать тексты песен и писать профессиональные электронные письма на знакомые темы.
Индекс владения английским EF 2025 основан на результатах тестирования 2,2 млн взрослых в 123 странах и регионах.
Согласно последним данным Евростата, в 2023 году английский был самым изучаемым иностранным языком в системе общего и профессионального образования на старшей ступени средней школы в ЕС: 96,0 % и 80,1 % учащихся на этих уровнях посещали занятия на английском.
Несмотря на широкое распространение в классах по всему континенту, в преподавании английского ещё есть пробелы, когда речь идет о навыках и даже демографических показателях. Так чтение и аудирование - самые сильные языковые навыки, отмечаемые среди всех стран ЕС, по сравнению с устным владением и письмом.
