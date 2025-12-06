По одному важному показателю уровня образованности населения Латвия обошла и Литву и Эстонию

Несмотря на широкое распространение в классах по всему континенту, в преподавании английского ещё есть пробелы, когда речь идет о навыках и даже демографических показателях. Так чтение и аудирование - самые сильные языковые навыки, отмечаемые среди всех стран ЕС, по сравнению с устным владением и письмом.