Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.
Телец
Сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
Близнецы
Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.
Рак
Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они - лишь игра вашего воображения. Даже если это так - зачем же их огорчать?
Лев
Сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
Дева
Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе вы заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.
Весы
Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которое посетит вас нынче вечером.
Скорпион
Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно от дальних поездок. И то и другое принесет вам мало радости.
Стрелец
Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
Козерог
Сегодня для обретения душевного комфорта вам нужно будет что-то вроде скандала. Без этого может показаться просто скучно. Постарайтесь все же не претворять в жизнь свои желания.
Водолей
Сегодня вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию.
Рыбы
Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.