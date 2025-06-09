Жителей РФ могут посадить в тюрьму за сдачу экзамена по английскому языку

Как комментируют российские юристы, теперь сдачу IELTS, в том числе за рубежом, могут расценить как финансирование «нежелательной» организации. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы. А публичное размещение ссылок и материалов British Council могут посчитать участием в деятельности нежелательной организации, за которое грозит штраф до 15 тысяч рублей (167 евро) для граждан и до 100 тысяч (1117 евро)для юридических лиц.