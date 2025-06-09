Жителей РФ могут посадить в тюрьму за сдачу экзамена по английскому языку
Сдача экзамена IELTS по английскому языку может стать поводом для уголовного преследования в России после того, как Генпрокуратура РФ признала «нежелательным» совет British Council, который занимался организацией теста.
Генпрокуратура РФ заявил, что указанная структура, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью», — просветительскими мероприятиями и обучением английскому языку — продвигает «долгосрочные британские интересы и ценности», в том числе пропагандирует ЛГБТ.
В свою очередь ФСБ обвинила в «подрывной работе» British Council и фонд Oxford Russia Fund, признанный «нежелательным» еще в 2021 году, и предостерегла россиян «от участия в деятельности» указанных иностранных организаций. «Подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность Российской Федерации», — предупредили в ФСБ.
Как комментируют российские юристы, теперь сдачу IELTS, в том числе за рубежом, могут расценить как финансирование «нежелательной» организации. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы. А публичное размещение ссылок и материалов British Council могут посчитать участием в деятельности нежелательной организации, за которое грозит штраф до 15 тысяч рублей (167 евро) для граждан и до 100 тысяч (1117 евро)для юридических лиц.
Преподавателям и студентам рекомендуют удалить все упоминания British Council со своих страниц, не оплачивать сдачу экзамена со своей карты или с карты человека, который посещает Россию, а при пересечении границы — почистить информацию о записи на тест и самом сертификате IELTS с устройств.