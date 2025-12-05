Новый магазин в Латвии вызвал разговоры об "измученных ностальгией по СССР"; в день открытия люди стояли в очереди
В Даугавпилсе, на улице 18 Ноября, 171, открылся новый продуктовый магазин MixMarkt, свидетельствуют опубликованная в группе Facebook "Daugavpils latvietis" информация и фото. Местные жители высказывают мнение, что здесь продаются товары "для замученных ностальгией по СССР".
«Наконец и у даугавпилских русских будет свой особенный магазин в городе. Его ассортимент основан на дефиците времён СССР, который был мечтой многих советских людей и с трудом появлялся на праздничном столе лишь по особым случаям. В современной Латвии это — повседневность. Как и во времена СССР под влиянием ностальгии на его открытие образовалась огромная очередь задолго до того, как он распахнул двери, чтобы узнать, что там будут "давать" или что там "выкинут".
Так как магазин предназначен русскоязычных, живущим в разных странах за границей, многие названия товаров указаны на русском языке. Для даугавпилчан, переживших годы СССР, молодость напомнит старый номер магазина — "109"», — пишет администратор группы «Daugavpils latvietis».
Эта запись активно комментируется, многие отмечают, что товары в подобных магазинах за границей обычно были из Украины или Латвии.
«Не знаю, почему эта запись появилась у меня в ленте, я никогда не жила в Даугавпилсе. Но уже давно живу в Италии, и здесь много магазинов MixMarkt. Они позиционируются как магазины восточноевропейских товаров, и ничего произведенного в России там действительно не видела, по крайней мере в последние годы. Есть кое-что из латвийских товаров - Laima, Яунпилсская сметана, литовская молочная продукция, польская квашеная капуста.... В последнее время там много украинских товаров, украинские беженцы покупают. Поэтому мне кажется странным, что в Латвии это будет магазин российских товаров. Надеюсь, что так все же не будет».
«Вы правда верите, что это украинский товар? Конечно нет! То же самое российское содержимое, только упаковка КАК БЫ из Украины. В Германии обычные магазины MixMarkt - да, дорогие, но что поделать. В среднем хороший товар. Да, латвийские товары тоже есть, но мало. Шпроты, сливки, какие-то сладости. Я бы лучше там покупал, чем в немецких супермаркетах — чувствуется неестественность продуктов, присутствие консервантов и так далее».
Daugavpilī atvēries veikals PSRS nostaļģijas mocītajiem, turklāt - krievu valodā.— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) December 4, 2025
“Zolitaaja Rjiga!”, saka Andreja Elksniņa partijniece Aija Nagle. pic.twitter.com/zlaO0yFbGe
«В Риме, недалеко от меня, есть магазин MixMarkt, где сотрудницы, кажется, в большинстве — украинки (в моем районе много украинских женщин, приехавших с детьми в 2022 году). Я не думаю, что они бы принимали российские товары, перепаковывали их как украинские и спокойно продавали. Покупала там только зефир в коробке — было написано, что произведён в Украине. Так как там есть и латвийские товары, и зефир Laima на вкус и по виду обычный, у меня нет никаких оснований думать, что это российские товары, переложенные в другие упаковки и продаваемые как украинские или что-то подобное...»