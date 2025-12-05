Новый магазин в Латвии вызвал разговоры об "измученных ностальгией по СССР"; в день открытия люди стояли в очереди

«В Риме, недалеко от меня, есть магазин MixMarkt, где сотрудницы, кажется, в большинстве — украинки (в моем районе много украинских женщин, приехавших с детьми в 2022 году). Я не думаю, что они бы принимали российские товары, перепаковывали их как украинские и спокойно продавали. Покупала там только зефир в коробке — было написано, что произведён в Украине. Так как там есть и латвийские товары, и зефир Laima на вкус и по виду обычный, у меня нет никаких оснований думать, что это российские товары, переложенные в другие упаковки и продаваемые как украинские или что-то подобное...»