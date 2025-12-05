Жители Даугавпилса жалуются на шум от нового надувного футбольного стадиона: самоуправление ищет решение
В Даугавпилсе планируют снизить шум от нового надувного футбольного стадиона, установив дополнительные конструкции для вентиляционного оборудования, чтобы уменьшить дискомфорт жителей и обеспечить соответствие нормативам.
Даугавпилское самоуправление в сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией (LFF) реализует совместный проект — строительство надувного футбольного зала на территории стадиона средней школы Дружественного призыва.
Самоуправление покрывает расходы на проектирование и строительные работы, SIA Belmast Būve сооружает фундамент. В свою очередь LFF при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) покрывает расходы на приобретение и установку купольной мембраны с соответствующим технологическим оборудованием — вентиляционными установками — в размере около 700 000 евро.
Соглашение о строительстве футбольного зала в Даугавпилсе было достигнуто ещё в 2023 году, и это не единственная подобная конструкция в Латвии. Общая площадь установленного в Даугавпилсе купола Airdome составляет 9020 квадратных метров, его размеры — 110×82 метра, что является одним из крупнейших показателей в странах Балтии.
Однако есть и проблемы. Во время строительства объекта жители близлежащих домов в социальных сетях жаловались на повышенный уровень шума. Кроме того, шум особенно слышен ночью, когда другие городские шумы утихают. Часть горожан также указывает, что размер зала слишком велик.
В самоуправлении поясняют, что до реализации проекта была проведена моделизация рассеивания шума от вентиляционного оборудования закрытого футбольного поля в конкретном районе и его влияния на окружающую среду и благополучие жителей. Согласно результатам, уровень шума технологического оборудования соответствует требованиям правил Кабинета министров, которые устанавливают допустимые показатели шума. Несмотря на заключение сертифицированных экспертов о том, что оборудование, поставленное LFF, и создаваемый им уровень шума не нарушат предельных показателей окружающего шума, решено провести дополнительные мероприятия для снижения шумовых параметров — планируется создать дополнительный каркас для оборудования, чтобы ограничить распространение шума и вызываемый дискомфорт.
Также в ходе всей реализации проекта и до сдачи объекта в эксплуатацию, которая запланирована на январь 2026 года, самоуправление проводит измерения уровня шума для проверки соблюдения установленных предельных показателей.
Самоуправление приносит извинения за неудобства, вызванные строительными работами, и напоминает, что зал обеспечит более чем 700 юным спортсменам соответствующие условия для тренировок и соревнований в течение всего года, а ученикам средней школы Дружественного призыва — современную спортивную инфраструктуру.