Жители Даугавпилса жалуются на шум от нового надувного футбольного стадиона: самоуправление ищет решение

В самоуправлении поясняют, что до реализации проекта была проведена моделизация рассеивания шума от вентиляционного оборудования закрытого футбольного поля в конкретном районе и его влияния на окружающую среду и благополучие жителей. Согласно результатам, уровень шума технологического оборудования соответствует требованиям правил Кабинета министров, которые устанавливают допустимые показатели шума. Несмотря на заключение сертифицированных экспертов о том, что оборудование, поставленное LFF, и создаваемый им уровень шума не нарушат предельных показателей окружающего шума, решено провести дополнительные мероприятия для снижения шумовых параметров — планируется создать дополнительный каркас для оборудования, чтобы ограничить распространение шума и вызываемый дискомфорт.