Мальчишки и девчонки, а также их родители... Кто защитит латвийских педагогов от насилия со стороны подопечных?
В этом году увеличилось количество сообщений о насилии в отношении учителей. В Латвийский профсоюз работников образования и науки несколько раз в неделю поступают звонки, электронные письма и текстовые сообщения с просьбой о помощи в ситуациях, когда дети с нарушениями поведения проявляют агрессию, угрожая учителям и одноклассникам.
Буллинг и насилие для многих латвийских педагогов стали неотъемлемой частью рабочего дня. Страдают даже директора — причем обидчики не только учеников, но и их родители, сообщает LSM+. «Как это может проявляться? Ну, например, могут быть какие-то нецензурные выражения во время урока. Или такие очень эмоциональные вспышки агрессии. Не обязательно физическое. Мы говорим о вербальной, но физически тоже бывает. Но это уже крайний случай», — пояснил директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов.
Председатель профсоюза работников образования и науки Инга Ванага отмечает: хватает пары родителей, которые агрессивны и кричат даже при детях. «Были ситуации, когда поднимает руку кто-то из родителей на педагога. Есть ситуации, где мы знаем, что не дают детям те медикаменты, которые должны родители давать. А ребенок-то не виноват — у него эта агрессия выходит, когда выходит. И это терпит и учитель. И после такого как набраться смелости эмоциональной, чтобы быть вместе с этим ребенком в одном классе? Как учителю работать? И был даже один из последних случаев, что нож был у ребенка, и вызывали и медиков, и родителей информировали — была агрессия. И медики приняли решение ребенка везти в больницу».
В профсоюзе педагогов отмечают, что несмотря на поправки, внесенные не так давно в закон для искоренения эмоционального и физического насилия в учебных заведениях — разделение ответственности между педагогами, родителями, самоуправлениями и госучреждениями все еще остается неясным. И часто педагоги вынуждены решать социальные проблемы вне своей компетенции. «Мы ожидаем, что премьер укажет ответственное лицо — или Министерство благосостояния или образования, например. Потому что сейчас — ответственны все, и все играют в бюрократический футбол. А надо кому-то исследовать, как работают другие институции, и смотреть, что изменить в законах».
В профсоюзе также настаивают на повышении ответственности родителей и уточнении их обязанностей в Законе о защите прав детей. Свою обеспокоенность профсоюз высказал в письме и отправил премьеру Эвике Силине. Глава правительства отреагировала: «Я думаю, что это очень важно, чтобы мы как общество не игнорировали насилие в образовательных учреждениях, а расследовали их и имели смелость сообщать о них. И мы это можем делать тогда, когда знаем, что за этим последует расследование и наказание виновных. Поэтому я собираюсь поручить и Министерству образования, и министерству благосостояния и министерству внутренних дел уделить систематическое и усиленное внимание вопросам насилия в школе — как против детей так и против педагогов».
Премьер также отметила, что можно рассмотреть возможность расширения применения электронного надзора, который сейчас используется в отношении лиц, прибегающих к насилию в семье.