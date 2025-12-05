Мальчишки и девчонки, а также их родители... Кто защитит латвийских педагогов от насилия со стороны подопечных?

Председатель профсоюза работников образования и науки Инга Ванага отмечает: хватает пары родителей, которые агрессивны и кричат даже при детях. «Были ситуации, когда поднимает руку кто-то из родителей на педагога. Есть ситуации, где мы знаем, что не дают детям те медикаменты, которые должны родители давать. А ребенок-то не виноват — у него эта агрессия выходит, когда выходит. И это терпит и учитель. И после такого как набраться смелости эмоциональной, чтобы быть вместе с этим ребенком в одном классе? Как учителю работать? И был даже один из последних случаев, что нож был у ребенка, и вызывали и медиков, и родителей информировали — была агрессия. И медики приняли решение ребенка везти в больницу».