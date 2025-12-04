В 2026 году дефицит вырастет до 3,3% ВВП: оборона и поддержка Украины "съедают" львиную долю новых расходов

В числе прочего со следующего года предусмотрено увеличение поддержки семей с детьми, а также применение с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% для отдельных основных продуктов питания. Кроме того, были внесены изменения в девять законов, предусматривающие постепенные реформы действующей системы пенсий по выслуге с 2027 года.