Зимой не замерзнем? С ценами на газ в Европе происходит нечто странное
Уровень заполненности газовых хранилищ ЕС в начале зимы 2025-2026 годов по историческим меркам очень низок. Однако рынок реагирует спокойно - цены стабилизировались на комфортном для потребителей уровне. Что происходит?
Спокойствие, только спокойствие
По состоянию на 1 декабря 2025 года газохранилища 27 стран, входящих в ЕС, были заполнены примерно на 75%. Как сообщает DW, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, представляющей интересы операторов европейской газовой инфраструктуры - это невысокий уровень как по сравнению с прошлым годом, так и относительно средних значений.
В 2024 году хранилища ЕС к началу зимы были заполнены на 86%. Средний показатель за последние десять лет составляет 85%, а средний уровень за период 2022-2024 годов, когда европейский газовый рынок переживал структурную трансформацию из-за резкого сокращения поставок из России, - около 92%.
Тем не менее на рынке царит спокойствие, цены остаются стабильными. На главной европейской торговой площадке TTF в последние дни котировки опускаются ниже 30 евро за 1 МВт·ч - это даже меньше, чем зимой 2021-2022 годов, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину.
Более того, форвардные цены на оставшуюся часть зимы находятся примерно на текущем уровне, что указывает на уверенность рынка в том, что в ближайшие месяцы спрос и предложение будут сбалансированы.
СПГ - хоть залейся
Рост предложения СПГ - ключевой фактор перестройки газового рынка ЕС
То, что при относительно низкой заполненности хранилищ рынок остается стабильным, говорит о том, что он окончательно перестроился на новую модель поставок, констатируют эксперты, опрошенные DW. Ключевую роль в ней играет сжиженный природный газ (СПГ) - его доля в общем объеме импорта выросла с 20% в 2021 году до 40% в 2025-м. Остальной объем обеспечен трубопроводными поставками. Значительная часть идет из Норвегии, тогда как российский "Газпром" продолжает снабжать лишь Венгрию и Словакию.
Рост предложения СПГ на мировом рынке - основной фактор, обеспечивающий стабилизацию европейского рынка, указывает в разговоре с DW старший научный сотрудник Программы исследований в области газа Оксфордского института энергетических исследований Джек Шарплс.
Наиболее активно поставки СПГ в последние годы наращивали США. Доля американских поставок в европейском импорте СПГ превышает 50%. В следующем сезоне американские компании поставят на рынок новые значительные объемы - с проектов, которые запускаются в 2025 году, отмечает Шарплс.