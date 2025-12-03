Зимой не замерзнем? С ценами на газ в Европе происходит нечто странное

Рост предложения СПГ - ключевой фактор перестройки газового рынка ЕС

То, что при относительно низкой заполненности хранилищ рынок остается стабильным, говорит о том, что он окончательно перестроился на новую модель поставок, констатируют эксперты, опрошенные DW. Ключевую роль в ней играет сжиженный природный газ (СПГ) - его доля в общем объеме импорта выросла с 20% в 2021 году до 40% в 2025-м. Остальной объем обеспечен трубопроводными поставками. Значительная часть идет из Норвегии, тогда как российский "Газпром" продолжает снабжать лишь Венгрию и Словакию.