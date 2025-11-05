фото: Shutterstock
Вряд ли дорогой Леонид Ильич мог предположить, что Россия нападет на Украину, после чего Европа откажется от русского газа.
Вряд ли дорогой Леонид Ильич мог предположить, что Россия нападет на Украину, после чего Европа откажется от русского газа.
В мире

Экспорт российского газа в Европу вернулся во времена Брежнева

Отдел новостей

Otkrito.lv

За январь–октябрь текущего года «Газпром» прокачал европейским клиентам 14,7 млрд кубометров, подсчитал Reuters на основе статистики «Турецкого потока» — последнего действующего трубопровода для поставок в ЕС. С таким объемами, РФ возвращается во времена СССР.

По сравнению с тем же периодом прошлого года (26,6 млрд кубометров) экспорт в Европу обвалился еще на 45% из-за прекращения контракта на транзит через Украину, с помощью которого в январе–октябре 2024 года Европа получила 12,9 млрд кубометров газа.

Как пишет The Moscow Times, с текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из РФ в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию. Так, в 1975 году Европа получила 19,3 млрд кубометров российского газа, в 1980-м — 54,8 млрд кубометров, в начале 1990-х — 110 млрд кубов. Рекорд поставок был установлен в 2018-19 гг, когда «Газпром» качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье.

С тех пор объемы обвалились в 10 раз, а газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным. За январь–сентябрь компания потеряла еще 170,3 млрд рублей, согласно отчетности по РСБУ, которая учитывает только газовые активы (без добычи нефти, СПГ и энергокомпаний). В прошлом году добыча и продажа газа принесли «Газпрому» 1,076 триллиона рублей чистого убытка — то есть в среднем 20,6 млрд рублей в неделю, 2,94 млрд рублей в день, или 122 млн рублей в час.

Оперирующий крупнейшими в мире газовыми запасами на планете, в теории «Газпром» мог бы продавать за рубеж 500 млрд кубометров газа, оценивает Вячеслав Кулагин, завотделом энергетического комплекса мира Института энергетических исследований РАН. По факту же в прошлом году ему удалось отправить на экспорт 81 млрд кубов, а в этом году, даже после запуска на полную мощность «Силы Сибири», экспорт уменьшится до 78 млрд кубометров, прогнозирует БКС.

Раньше Otkrito.lv писал о том, сможет ли Европа перезимовать без российского газа? Эксперты провели расчеты.

Темы

Война в УкраинеСССРРФЕСЕвропаReutersЛеонид БрежневOtkrito.lv

Другие сейчас читают