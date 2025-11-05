Экспорт российского газа в Европу вернулся во времена Брежнева
За январь–октябрь текущего года «Газпром» прокачал европейским клиентам 14,7 млрд кубометров, подсчитал Reuters на основе статистики «Турецкого потока» — последнего действующего трубопровода для поставок в ЕС. С таким объемами, РФ возвращается во времена СССР.
По сравнению с тем же периодом прошлого года (26,6 млрд кубометров) экспорт в Европу обвалился еще на 45% из-за прекращения контракта на транзит через Украину, с помощью которого в январе–октябре 2024 года Европа получила 12,9 млрд кубометров газа.
Как пишет The Moscow Times, с текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из РФ в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию. Так, в 1975 году Европа получила 19,3 млрд кубометров российского газа, в 1980-м — 54,8 млрд кубометров, в начале 1990-х — 110 млрд кубов. Рекорд поставок был установлен в 2018-19 гг, когда «Газпром» качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье.
С тех пор объемы обвалились в 10 раз, а газовый бизнес «Газпрома» стал убыточным. За январь–сентябрь компания потеряла еще 170,3 млрд рублей, согласно отчетности по РСБУ, которая учитывает только газовые активы (без добычи нефти, СПГ и энергокомпаний). В прошлом году добыча и продажа газа принесли «Газпрому» 1,076 триллиона рублей чистого убытка — то есть в среднем 20,6 млрд рублей в неделю, 2,94 млрд рублей в день, или 122 млн рублей в час.
Оперирующий крупнейшими в мире газовыми запасами на планете, в теории «Газпром» мог бы продавать за рубеж 500 млрд кубометров газа, оценивает Вячеслав Кулагин, завотделом энергетического комплекса мира Института энергетических исследований РАН. По факту же в прошлом году ему удалось отправить на экспорт 81 млрд кубов, а в этом году, даже после запуска на полную мощность «Силы Сибири», экспорт уменьшится до 78 млрд кубометров, прогнозирует БКС.
