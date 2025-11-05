Экспорт российского газа в Европу вернулся во времена Брежнева

Как пишет The Moscow Times, с текущими темпами прокачки по итогам года газовый экспорт из РФ в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию. Так, в 1975 году Европа получила 19,3 млрд кубометров российского газа, в 1980-м — 54,8 млрд кубометров, в начале 1990-х — 110 млрд кубов. Рекорд поставок был установлен в 2018-19 гг, когда «Газпром» качал в европейские страны 170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье.