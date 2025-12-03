Грипп прижимает к стенке: заболеваемость в Латвии уже у эпидемического порога
В Латвии продолжается стремительный рост заболеваемости гриппом, и последние данные мониторинга показывают, что сейчас уровень заболеваемости близок к эпидемическому порогу (9,1 %).
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) указывает, что в нескольких европейских странах сезон гриппа в этом году начался необычно рано, и общая тенденция соответствует ситуации в Латвии. Доминирует вирус гриппа типа A, особенно A(H3N2), который может быстро распространяться и вызывать более тяжелое течение болезни у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и у беременных.
Учитывая стремительный рост активности, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) продолжает призывать жителей, особенно группы риска, как можно скорее вакцинироваться против гриппа. На данный момент государственной вакциной против гриппа уже привились 116 077 человек, в том числе пациенты из групп риска — пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и работники здравоохранения.
Основная цель вакцинации — снизить риск тяжелого течения болезни и смерти. Вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 особенно рекомендована людям, у которых острые респираторные инфекции часто протекают в тяжелой форме и у которых в случае заболевания высок риск осложнений. На сайте SPKC размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях пациенты из групп риска могут получить государственную прививку против гриппа. Список дополняется и корректируется в соответствии с доступностью вакцин.
На 48-й неделе 2025 года (24–30 ноября) в амбулаторных учреждениях, участвующих в мониторинге гриппа, доля пациентов с респираторными инфекциями составила 22 % от общего числа обратившихся к семейному врачу (неделей ранее — 17 %). Данные мониторинга показывают, что заболеваемость гриппом продолжала расти. Средний показатель заболеваемости достиг 125,3 случая на 100 000 жителей, что примерно вдвое больше, чем на предыдущей неделе (64,8 случая на 100 000 жителей). Самый высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован среди детей в возрасте 5–14 лет, однако рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах.
Распространение гриппа зафиксировано в восьми из десяти мониторинговых территорий. Самая высокая интенсивность гриппа зарегистрирована в Елгаве. Случаи гриппа также выявлены в Гулбенском крае, Юрмале, Риге, Екабпилсском крае, Резекне, Валмиерском крае и Даугавпилсе.
В Национальной референс-лаборатории микробиологии SIA «Рижская восточная клиническая университетская больница» на 48-й неделе на наличие вирусов гриппа были исследованы 317 клинических проб, вирусы гриппа выявлены в 9,1 % образцов; неделей ранее доля положительных проб составляла 5,9 %. С начала сезона лабораторно подтверждены 68 вирусов гриппа типа A, из них в 51 случае определен подтип: в 72,5 % — подтип A/H3 и в 27,5 % — AH1pdm. Вирусы гриппа типа B с начала мониторингового сезона не подтверждены.
SPKC рекомендует соблюдать неспецифические меры профилактики гриппа: регулярно и тщательно мыть руки, соблюдать правила респираторного этикета и этикета кашля, часто проветривать помещения, избегать прямого контакта с больными людьми, по возможности придерживаться принципов физического дистанцирования в общественных местах, а пациентам с признаками острой респираторной инфекции оставаться дома и следовать рекомендациям врача.