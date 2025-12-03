Легендарный рождественский грузовик Coca-Cola остановится в Риге на один вечер: названы место и время
И в этом году рождественский грузовик Coca-Cola приедет в Ригу, создавая особую праздничную атмосферу и напоминая о ценностях щедрости и единения.
Наполненное праздничным настроением мероприятие пройдет 18 декабря с 16.00 до 20.00 в Международном выставочном центре на Кипсале. Посетители смогут осмотреть легендарный рождественский автомобиль как снаружи, так и изнутри, сделать памятные фотографии и поучаствовать в других праздничных активностях.
"В этом году рождественская кампания Coca-Cola "Разбуди в себе дух праздника" (Refresh Your Holidays) вдохновляет найти время для неторопливого общения и подлинной праздничной радости. В рамках кампании полюбившийся рождественский грузовик Coca-Cola вновь наполнит Ригу светом, музыкой и радостью, давая каждому возможность почувствовать волшебство праздника. В программе этого года объединены как полюбившиеся в прошлом году, так и совсем новые, творческие активности", – говорит руководитель по коммуникации Coca-Cola в странах Балтии Лийса Лепик.
Посетители смогут поближе познакомиться с рождественским грузовиком и отправить открытку своим близким. Кроме того, в этом году за особую атмосферу на мероприятии будет отвечать харизматичный ведущий Мартиньш Спурис. Как и в прошлом году, будет работать интерактивная игровая зона, где можно будет попробовать увлекательное развлечение: с верхней части экрана "падают" виртуальные банки Coca-Cola, а задача участников – двигать настоящую подарочную коробку вправо и влево, чтобы поймать как можно больше банок. А на LED-экране, размещенном на боку грузовика, посетители смогут написать или прочитать пожелания и слова благодарности, создавая особенно теплое и эмоциональное настроение.
В творческой мастерской можно будет украсить особые деревянные рождественские украшения в трех разных дизайнах, созданных под впечатлением от настроения нынешней кампании. Будут доступны цветные маркеры, блестки и другие декоративные материалы, чтобы каждое украшение стало уникальным. Кроме того, каждый сможет запечатлеть праздничный момент как в специально созданной фотозоне у грузовика, так и в современной 360° фотокабине, где каждый снятый видеоролик будет дополнен праздничным оформлением и сразу отправлен посетителю.
На мероприятии будет работать и специальный автомат для благотворительных пожертвований, в который жители приглашаются сдавать пустую тару от Coca-Cola. За каждую сданную бутылку Coca-Cola пожертвует одну порцию еды организации "Миссия милосердия "Пища жизни", которая обеспечивает горячими обедами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В дополнение к активностям мероприятия каждый приглашен участвовать в конкурсе в приложении Coca-Cola, где можно выиграть различные праздничные призы.
Рождественский грузовик Coca-Cola имеет длину 18,6 метра, примерно 2,5 метра в ширину и весит более 19 тонн. Уже почти 30 лет он создает праздничное настроение по всему миру – с тех пор, как впервые появился в телевизионной рекламе в середине 1990-х годов. Рождественский грузовик Coca-Cola уже начал свое путешествие по Балтии: после визита в Литву он направится в Латвию, а завершит рождественский тур в Эстонии.
Легендарный грузовик Coca-Cola в Риге
