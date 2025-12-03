Несовершеннолетних все-таки освободят от уголовной ответственности за употребление наркотиков - зачем это делают?

Главным преимуществом декриминализации употребления наркотиков является снижение стигматизации, что важно для обращения за медицинской помощью и различных мер по снижению вреда, направленных на профилактику передозировок и сокращение распространения инфекционных заболеваний среди наркозависимых и общества в целом. Исследования показывают, что реализация таких мер улучшает здоровье зависимых людей и снижает количество смертей от передозировки наркотиков, говорится в аннотации к законопроекту. Как отмечают в Минюсте, такие поправки позволят не допустить формирования у несовершеннолетних чувства безнаказанности и вседозволенности, а также исключить потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, поскольку уголовная ответственность за приобретение или хранение этих веществ сохраняется.