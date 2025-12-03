Начался исторический дефицит на рынке компьютерных компонентов. Чем это нам грозит?

На мировом рынке памяти дефицит стал настолько большим, что в декабре контрактные цены на DRAM и NAND-память уже выросли на 80–100 %, сообщает глава тайваньской технологической компании Team Group Гэри Чен. И это только начало: настоящий дефицит ожидается в первой половине 2026 года, когда все дистрибьюторы распродадут оставшиеся запасы.