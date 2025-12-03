Начался исторический дефицит на рынке компьютерных компонентов. Чем это нам грозит?
Дефицит комплектующих памяти, вызванный быстрым развитием искусственного интеллекта и дата-центров по всему миру, достиг исторического уровня. В бизнес-секторе цены на компьютерную технику в следующем году могут вырасти примерно на 30 %, а на свободном рынке рост обещает быть ещё более стремительным, прогнозируют эксперты, отмечая серьёзные вызовы для клиентов в Латвии и за рубежом.
На мировом рынке памяти дефицит стал настолько большим, что в декабре контрактные цены на DRAM и NAND-память уже выросли на 80–100 %, сообщает глава тайваньской технологической компании Team Group Гэри Чен. И это только начало: настоящий дефицит ожидается в первой половине 2026 года, когда все дистрибьюторы распродадут оставшиеся запасы.
В Латвии спрос на такие компьютерные компоненты, как оперативная память и SSD-диски, достиг максимального уровня за последние 30 лет, превысив глобальные производственные мощности, признаёт руководитель группы продуктов NEO компании AS Capital Эдгар Кумерданкс.
«В настоящее время сформировался огромный дефицит во всех основных категориях памяти одновременно, который вызван быстрым ростом производительности искусственного интеллекта и созданием новых дата-центров. В некоторых категориях продукты дорожают каждый день, так как запасы производителей регулярно сокращаются до минимума», — объясняет Кумерданкс.
В отрасли прогнозируют, что 2026 год будет сложным: производственные мощности заполнены, а спрос продолжает расти. Ожидается, что цены на отдельные компьютерные компоненты в бизнес-сегменте могут вырасти примерно на 30 %, а на свободном рынке — ещё быстрее.
Рост цен на компоненты уже увеличивает стоимость персональных компьютеров и ноутбуков. Эксперт предупреждает, что это не временный всплеск спроса: «Высокие цены и нарушенные поставки будут сохраняться, пока не снизится спрос, вызванный искусственным интеллектом», — подытоживает Эдгар Кумерданкс.
Специалист отмечает, что компании в Латвии адаптируются, оптимизируя существующую технику и расширяя круг поставщиков.
«Особенно заметно влияние на клиентов, которые проводят модернизацию серверов или запускают новые IT-проекты, требующие DDR4, DDR5 модулей памяти или больших объёмов SSD для обработки данных, архивации или виртуальных рабочих сред», — поясняет эксперт.
Эдгар Кумерданкс советует заранее пересматривать потребности в технике, планировать поставки и оценивать, что управлять самостоятельно, а что — передать на аутсорсинг.
Прогнозируется, что рост цен на компьютерные компоненты, скорее всего, продолжится до второй половины 2026 года. В долгосрочной перспективе это может повлиять как на рынок, так и на способность компаний развивать новые цифровые решения.