Рождественский концерт "Внезапно на свету" в театре Дайлес

Молодые актеры 10-й студии театра Дайлес объединятся с популярной латвийской группой Sudden Lights, чтобы рассказать зрителям, что для них значит Рождество, и как обрести то неповторимое, светлое и теплое праздничное ощущение. Концерт, наполненный энергией молодости и праздничным настроением, охватит музыкальный диапазон от народных песен до современной латышской музыки, затрагивая как традиционные, так и личные переживания праздника.