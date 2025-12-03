Рождественский концерт "Внезапно на свету" в театре Дайлес
Театр Дайлес готовится к праздничному сезону и представляет специальный рождественский концерт под названием «Pēkšņi gaismā» («Внезапно на свету»).
Молодые актеры 10-й студии театра Дайлес объединятся с популярной латвийской группой Sudden Lights, чтобы рассказать зрителям, что для них значит Рождество, и как обрести то неповторимое, светлое и теплое праздничное ощущение. Концерт, наполненный энергией молодости и праздничным настроением, охватит музыкальный диапазон от народных песен до современной латышской музыки, затрагивая как традиционные, так и личные переживания праздника.
Режиссер Янис Знотиньш отмечает, что Рождество — это праздник воспоминаний, семейных традиций и время чудес, момент, когда важно остановиться и побыть с близкими. Этот концерт даст возможность вспомнить важные моменты и получить новое вдохновение. Премьера состоится 19 декабря.
Над постановкой работала творческая команда, включая драматурга Анце Муйжниеце, сценографа Памелу Бутане и музыкального руководителя Юриса Вайводса. В ролях задействованы 10-я студия театра Дайлес и группа Sudden Lights.
Патроном театра является Rietumu Banka.