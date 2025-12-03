Жители одного рижского района зарабатывают больше всех - средняя зарплата тут составляет почти 3000 евро!

Средняя брутто-зарплата в Риге в 2024 году составляла 1738 евро, увеличившись за год на 8,3% или 133 евро. По сравнению с предыдущими годами темп роста зарплат несколько снизился — ранее он превышал 10% в год, а в 2024 году рост был умеренным.