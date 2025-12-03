Жители одного рижского района зарабатывают больше всех - средняя зарплата тут составляет почти 3000 евро!
В 2024 году средняя зарплата в Риге составила 1738 евро, увеличившись на 8,3%. При этом между районами Риги наблюдаются значительные различия в оплате труда их жителей. Где получают больше всего?
В Риге самая высокая средняя зарплата в 2024 году была у жителей Скансте, свидетельствует "Отчет о реализации Стратегии устойчивого развития Риги до 2030 года и Программы развития Риги на 2022–2027 годы", рассмотренный в среду в Комитете по вопросам жилищного фонда и окружающей среды думы.
Средняя брутто-зарплата в Риге в 2024 году составляла 1738 евро, увеличившись за год на 8,3% или 133 евро. По сравнению с предыдущими годами темп роста зарплат несколько снизился — ранее он превышал 10% в год, а в 2024 году рост был умеренным.
Значительные различия в оплате труда наблюдаются между районами Риги. В районе Скансте по-прежнему самая высокая зарплата, которая быстро приближается к 3000 евро и существенно отличается от других районов. Средняя зарплата в этом районе в прошлом году составила 2974 евро.
На втором месте по средней зарплате находятся жители Межапарка — 2334 евро. Рост здесь составляет 9,2%.
Самая низкая средняя зарплата сохраняется в Волери — 1192 евро.
Несмотря на то что рост зарплат наблюдается во всех районах, кроме Кипсалы, значительное увеличение фиксируется в Булли — 25,5%, а также в Букулты и на Кундзиньсале, где рост составляет 18,8%.