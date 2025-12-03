Грипп наступает: заболеваемость в Латвии уже у эпидемического порога

Основная цель вакцинации — снизить риск тяжелого течения болезни и смерти. Вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 особенно рекомендована людям, у которых острые респираторные инфекции часто протекают в тяжелой форме и у которых в случае заболевания высок риск осложнений. На сайте SPKC размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях пациенты из групп риска могут получить государственную прививку против гриппа. Список дополняется и корректируется в соответствии с доступностью вакцин.