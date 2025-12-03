Новые правила финансирования школ: меньше учеников - расходы за счет самоуправлений

Согласно законопроекту, зарплаты учителей не будут обеспечиваться из бюджетных средств, если количество учеников в конкретной группе классов не соответствует количественным показателям, установленным Кабинетом министров. В этом случае зарплата учителей в соответствующей группе классов будет финансироваться из средств учредителя учебного заведения, а государство будет участвовать в их финансировании в соответствии с критериями и порядком, установленными Кабинетом министров.