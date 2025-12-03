В Даугавпилсе зажглась большая праздничная ель, в город вошла Галактика Мечты
Вечером 30 ноября на площади Виенибас собрались жители города, а также ближайших городов и окрестностей Латвии и Литвы, чтобы вместе зажечь главную рождественскую ель и открыть праздничный календарь, который в этом году в городе назван «Галактика Мечты».
С первых дней декабря Даугавпилс наполнен праздничным светом, звуками и ароматами. До середины января город предлагает обширную программу на каждый день.
Праздничное настроение в город вошло уже в субботу, 29 ноября, когда на площади у Даугавпилсского костёла Святого Петра в веригах была зажжена первая свеча в большом городском Адвентском венке. Но кульминация наступила в воскресенье во второй половине дня, когда на площади Виенибас засверкала главная ель.
В этом году ель превратилась в символическую ось Вселенной, на ветвях которой сияют бесчисленные галактики, символизируя мечты, которые всегда достижимы. Над ней раскинут покров из световых гирлянд, напоминающий невидимое небесное пространство, где рождаются новые идеи. На открытии «Когда на ели загораются звезды…» присутствующих радовали вокальная студия Pērlītes, энергичные гномы с выступлением зумба, Малый оркестр лесных гномов и специальный гость — солист Лаймис Раценайс.
В этом году рождественское оформление Даугавпилса создано, обращаясь к философии «Маленького принца»: каждая связь с человеком, идеей или мечтой — это как приручение, требующее осознанной ответственности. Как обычно, главным элементом является праздничная ель на площади Виенибас, которая на этот раз превратилась в Ось Вселенной. На ее ветвях сияют бесконечные галактики, символизируя наши мечты, которые нередко кажутся настолько большими, что их трудно охватить, но они всегда достижимы. А покров из световых гирлянд над елью напоминает невидимое небесное пространство, где новые идеи рождаются и обретают крылья, мягко оберегая свет праздника.
До середины января в Даугавпилсе пройдет целый ряд разнообразных праздничных мероприятий: мастер-классы, творческие занятия, концерты, ярмарки, выставки, музыкальные прогулки и специальные поездки на рождественском трамвае. Парки, скверы и улицы Даугавпилса засияют праздничными огнями! Ожидаются встречи с Дедом Морозом и сказочными героями, а во дворе Центра технического и индустриального дизайна Inženieru arsenāls откроется резиденция Деда Мороза.
Повседневная магия на улицах и в парках города
Встречи со сказочными персонажами: с 1 декабря по 4 января на площади Виенибас детей будут встречать сказочные и мультяшные герои (в будни 17:00–18:00, в выходные 16:00–17:00).
Музыкальные прогулки: в парке Дубровина и сквере А. Пумпура каждый вечер с 17:00 до 20:00 будет звучать особая рождественская музыка.
Выставка «Маленький принц»: в городской среде — в витринах Дома Единства, в библиотеке «Яунбуве» и Центре Райниса — будут представлены работы учеников конкурса визуального искусства.
Творческие мастерские и выставки
Музей Ротко: 6 декабря в 16:00 откроется зимний выставочный сезон.
Семьи с детьми 3–5 лет приглашаются на графическую мастерскую «Привет, музей!» 12 декабря, а взрослые смогут расписать фарфор 13 декабря (запись по тел. 26564817).
Польский культурный центр: выставка «Тепло Рождества в венках и открытках» (5 декабря) и семейная игра «По следам святого Миколая» (6 декабря).
Мероприятия для семей и детей
Резиденция Деда Мороза откроется 13 декабря в Inženieru arsenāls (ул. Императора, 8) и будет работать также 20, 26 и 27 декабря, предлагая различные активности.
Акции чтения: в библиотеках пройдет акция «Даря радость, читая!» 3, 10 и 17 декабря.
Праздничные викторины: Центр цифровой активности приглашает на «Рождественскую викторину» 19 и 20 декабря (запись по тел. 654 49090).
«Свободный микрофон»: 26 декабря, во второй день Рождества, на площади Виенибас дети смогут читать стихи Деду Морозу и Снегурочке.
Концерты и музыкальная программа
14 декабря — концерт традиционной музыки группы Banga.
16 декабря — постановка детских коллективов «На планете Маленького принца».
20 декабря — концерт Марии Наумовой «В тишине света».
26 декабря — концерт группы Eridana «Почувствуй Рождество» на площади Виенибас.
27 декабря — концерт Польского культурного центра «Чудо зимнего вечера» и новогодний концерт «Моему городу» в музее Ротко.
28 декабря — концерт «Рождественский музыкальный коктейль».
Особый трамвай «Маленького принца»
Одним из самых романтичных праздничных приключений станет музыкальный трамвай, который будет курсировать 27 и 30 декабря, а также 5 января в 17:00 и 18:00. Билеты доступны в кассах Biļešu paradīze.
Встреча Нового года
Новогодняя ночь в Даугавпилсе обещает быть особенно яркой. 31 декабря празднования на площади Виенибас начнутся в 23:00 с танцевальной музыки. В полночь, в 00:00, состоится торжественный момент встречи Нового года с праздничным салютом, после которого танцы продолжатся до 03:00.
30 декабря самые активные приглашаются участвовать в Новогоднем забеге.
Праздничный цикл завершится в начале января православным и старообрядческим Рождеством и украинским традиционным мероприятием 11 января.