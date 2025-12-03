В Даугавпилсе зажглась большая праздничная ель, в город вошла Галактика Мечты

В этом году рождественское оформление Даугавпилса создано, обращаясь к философии «Маленького принца»: каждая связь с человеком, идеей или мечтой — это как приручение, требующее осознанной ответственности. Как обычно, главным элементом является праздничная ель на площади Виенибас, которая на этот раз превратилась в Ось Вселенной. На ее ветвях сияют бесконечные галактики, символизируя наши мечты, которые нередко кажутся настолько большими, что их трудно охватить, но они всегда достижимы. А покров из световых гирлянд над елью напоминает невидимое небесное пространство, где новые идеи рождаются и обретают крылья, мягко оберегая свет праздника.