Приграничные самоуправления тратят дотации без строгого контроля - в том числе на зарплаты депутатов

Аугшдаугавский край, получивший самую скромную дотацию, использовал дополнительные средства для создания муниципальной полиции. Наличие большего бюджета позволило провести и другие изменения. Из регламента вознаграждения убрали требование о том, что зарплаты можно пересматривать только при наличии свободных средств в бюджете. С сентября в крае были повышены зарплаты руководству думы, а также почасовая ставка для депутатов. Дотации самоуправлениям на внешней границе ЕС предоставляются не как целевые - то есть не предполагают обязательного контроля за использованием средств на конкретные задачи. Это означает, что то, как расходовать деньги и как отчитываться за их использование, решают сами местные власти.