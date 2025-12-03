Реформа больничной сети: Минздрав ищет баланс между качеством и финансами, латвийцы ждут в очередях

К 2029 году министерство взяло на себя обязательство оценивать качество услуг здравоохранения при планировании финансирования больниц, чтобы целенаправленно укреплять те медицинские учреждения, которые работают эффективнее, а не содержать все больницы одинаково независимо от результатов. Однако Министерство финансов считает, что реформу невозможно провести, не зная, сколько средств на неё потребуется. Переход от пятиуровневой системы больниц к трёхуровневой направлен именно на то, чтобы люди могли получать надежную и качественную медицинскую помощь во всех больницах, чтобы там действительно был персонал, а не медицинские услуги, существующие только на бумаге.