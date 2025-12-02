Без паники: МИД Латвии не видит признаков отдаления США, но готовится к работе с меньшим бюджетом

По словам Браже, в доклад включён новый раздел о технологиях и инновациях, над которым была проведена значительная работа как посольствами, так и центральным аппаратом министерства. Латвии в этой сфере ещё многое предстоит сделать, особенно в переносе инноваций в бизнес-среду, что хоть и не является прямой ответственностью Министерства иностранных дел, но должно быть одной из приоритетных задач.