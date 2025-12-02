Нам и не снилось! Таллин показывает Риге, как в реальности, а не на словах нужно заботиться о своих жителях

Также в коалиционном соглашении в части перехода на обучение на эстонском языке говорится, что в Таллине переход будет осуществляться в порядке и в сроки, установленные Законом об основной школе и гимназии, без каких-либо исключений. В то же время ниже приведен отдельный пункт, в котором с нового учебного года проводится различие между школами с обучением на эстонском языке и переходными (бывшими русскими) школами. "При комплектовании классов и групп с учебного года 2026/2027 мы будем исходить из принципа языковой осознанности, различая образовательные учреждения с обучением на эстонском языке и учреждения, переходящие на обучение на эстонском языке. Мы будем учитывать уровень владения языком у детей, обеспечивая каждому ребенку образовательную среду, поддерживающую развитие и развитие языковых навыков", - отмечается в договоре.