Нам и не снилось! Таллин показывает Риге, как в реальности, а не на словах нужно заботиться о своих жителях
Пока Рига спорит о бюджетных приоритетах, в Таллине новая коалиция предоставит эстонским семьям конкретные выплаты и льготы уже с нового года. Тысяча евро за рождение ребенка, бесплатные детские сады и надбавки к пенсиям — меры, о которых в Латвии пока только говорят.
Пока латвийские политики ограничиваются общими фразами о поддержке населения, их эстонские коллеги переходят от слов к делам. Так, председатель Центристской партии Михаил Кылварт написал в соцсетях: "Мы не раз говорили о том, что наша цель – смягчить последствия вызванных безграмотной налоговой политикой правительства проблем. Поэтому в числе наших приоритетов - поддержка детей, молодых семей и пожилых людей".
Далее эстонский политик перечислил все льготы, которые ждут в ближайшее время жителей Таллина:
- С 1 сентября 2026 года будет отменена плата за место в детском саду.
- Поддержим родителей. По случаю рождения одного ребёнка будем выплачивать 1000 евро, рождения двойни – 3000 евро, и рождения трёх и более детей – 10 000 евро.
- С 1 сентября 2026 года пособие на начало учебного года (ранцевое пособие) вырастет со 100 евро до 150 евро.
- С 1 сентября 2026 года пособие на начало учебного года (ранцевое пособие) для первоклассника вырастет с 320 евро до 500 евро.
- С нового года мы повысим размер ежегодного пособия, выплачиваемого пенсионерам ко дню рождения с 200 до 250 евро.
- С 2026 года возобновим выдачу пакетов помощи проживающим в Таллине одиноким пенсионерам.
- В сотрудничестве с частным сектором построим современный олимпийский бассейн с водным центром.
Также в коалиционном соглашении в части перехода на обучение на эстонском языке говорится, что в Таллине переход будет осуществляться в порядке и в сроки, установленные Законом об основной школе и гимназии, без каких-либо исключений. В то же время ниже приведен отдельный пункт, в котором с нового учебного года проводится различие между школами с обучением на эстонском языке и переходными (бывшими русскими) школами. "При комплектовании классов и групп с учебного года 2026/2027 мы будем исходить из принципа языковой осознанности, различая образовательные учреждения с обучением на эстонском языке и учреждения, переходящие на обучение на эстонском языке. Мы будем учитывать уровень владения языком у детей, обеспечивая каждому ребенку образовательную среду, поддерживающую развитие и развитие языковых навыков", - отмечается в договоре.