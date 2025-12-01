От студенческой скамьи до ночных баталий за бюджет ЕС
Две фотографии, сделанные в Европейском парламенте с разницей почти в 30 лет. 1997 год – студент Нил Ушаков, изучающий экономику и европейскую интеграцию в магистратуре в Дании. 2025 год – опытный политик, который в том же здании принимает решения по бюджету Европейского союза.
Нил Ушаков работает во влиятельном Комитете по бюджету, где является единственным постоянным членом от стран Балтии. Сейчас он является главным переговорщиком от фракции социал-демократов по всему бюджету ЕС, а в следующем году станет главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год.
Эти решения напрямую влияют на Латвию, так как около 16 % нашего базового бюджета формируется за счет европейских средств — на дороги, школы, поддержку молодежи, науку, культуру и социальные программы.
«Резолюциями дорогу не починишь»
Ушаков подчеркивает прагматизм: «Резолюциями дорогу не починишь и школу не утеплишь. А вот в Комитете по бюджету идет работа, которая дает ощутимую пользу каждому европейскому жителю, в том числе и у нас в Латвии. Потому что либо у тебя есть деньги на конкретную программу, либо их нет».
В ноябре в Брюсселе прошла «бюджетная ночь» – напряженные переговоры, которые длились до двух часов ночи. Задача депутатов — «выбить» как можно больше средств на проекты, которые реально касаются людей. Результат — дополнительные 267 миллионов евро. Эти деньги пойдут, например, на программы для молодежи, науку, инфраструктуру, военную мобильность, кибербезопасность и социальные проекты. Часть средств дойдет и до Латвии. «Когда-то я получил стипендию по международной программе и получил возможность уехать учиться в Данию. Теперь нам, например, удалось увеличить финансирование программы Erasmus+, чтобы в том числе латвийская молодежь могла учиться в нескольких европейских вузах», – говорит Ушаков.
Большая битва: мост или трактор?
Сейчас начинается борьба за новый семилетний бюджет на 2028–2034 годы. Новости для латвийских регионов и фермеров тревожные. Во-первых, денег будет меньше, так как растут расходы на безопасность. Во-вторых, предлагается объединить в одном «котле» деньги на дороги и поддержку для сельскохозяйственников. «Это означает, что городам и фермерам придется бороться между собой за эти деньги, – объясняет Ушаков. – Что важнее – новый мост или новый трактор?»
Ушаков работает в своей фракции в рабочей группе по новому семилетнему бюджету и вместе с коллегами активно выступает против этих планов.
Реальность у восточной границы
Еще один бюджетный вопрос касается восточной границы ЕС. После Брексита был создан специальный фонд в размере 5,4 миллиарда евро, чтобы помочь самоуправлениям у западной границы. «На западе – новые таможенные правила для торговли с Великобританией. На востоке, например, в Латгале, у нас колючая проволока, бетонные “зубы дракона” и закрытые контрольно-пропускные пункты», – отмечает Ушаков.
Вместе с коллегами из Балтии, Польши и Финляндии он работает над созданием аналогичного фонда поддержки для восточной границы, в том числе для Латгале. Необходимы два вида помощи: деньги ЕС должны покрывать часть расходов на безопасность, а также должна быть предоставлена особая поддержка жителям приграничных районов, предпринимателям и самоуправлениям, поскольку там, где строятся укрепления, экономическое развитие начинает тормозиться.
