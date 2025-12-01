От студенческой скамьи до ночных баталий за бюджет ЕС

В ноябре в Брюсселе прошла «бюджетная ночь» – напряженные переговоры, которые длились до двух часов ночи. Задача депутатов — «выбить» как можно больше средств на проекты, которые реально касаются людей. Результат — дополнительные 267 миллионов евро. Эти деньги пойдут, например, на программы для молодежи, науку, инфраструктуру, военную мобильность, кибербезопасность и социальные проекты. Часть средств дойдет и до Латвии. «Когда-то я получил стипендию по международной программе и получил возможность уехать учиться в Данию. Теперь нам, например, удалось увеличить финансирование программы Erasmus+, чтобы в том числе латвийская молодежь могла учиться в нескольких европейских вузах», – говорит Ушаков.