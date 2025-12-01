Украина категорически отвергла два пункта мирного плана США
Украинская сторона во время переговоров с США во Флориде заявила, что вывод ВСУ из Донецкой области не представляется возможным. Как пишет "медуза", об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, переговоры были сфокусированы «на проблемных вопросах» в потенциальном мирном соглашении. Источник рассказал, что много внимания на встрече уделялось вопросу территорий. Он отметил, что американская сторона доносит до Украины позицию России, которая требует полного выхода украинских сил из Донбасса.
Украинская сторона заявила, что такой подход не является возможным в силу конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации. По мнению Киева, дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.
Украина также заявила, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции страны, поэтому ее изменение ради заключения мирного соглашения будет плохим прецедентом.
«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит „нет“ — то что мы сделаем?» — приводит издание слова источника.
В свою очередь высокопоставленный американский чиновник рассказал The Wall Street Journal, что в ходе переговоров обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной. Он отметил, что «другие важные вопросы» остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, будет ли Кремль продолжать требовать международного признания захваченных территорий.
Источник «РБК-Украина» добавил, что у Киева и Вашингтона пока нет «стопроцентного понимания» финального текста мирного соглашения, но переговоры во Флориде он назвал «еще одним шагом вперед».