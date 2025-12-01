Средняя зарплата в Латвии выросла до 1835 евро - где и за что платят больше всего?

В третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом среднемесячная брутто-зарплата выросла на 1,5%, а почасовая - снизилась на 4,5%. Сокращение почасовой оплаты одновременно с ростом среднемесячной брутто-зарплаты чаще всего обусловлено тем, что количество отработанных часов в квартале растет быстрее общего фонда оплаты труда, так как в третьем квартале было на семь рабочих дней больше, чем во втором квартале.