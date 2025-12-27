Латвия входит в 2026-й со снегом: какой будет погода на рубеже года

В начале новой недели ситуация останется похожей на ту, что есть сейчас: по-прежнему будет дуть порывистый ветер и во многих местах ожидаются осадки, главным образом снег и мокрый снег, поэтому на более широкой территории сформируется снежный покров. В страну продолжит постепенно поступать более прохладная воздушная масса, из-за чего температура будет иметь тенденцию к снижению, и по всей Латвии уже ни днем, ни ночью столбик термометра не поднимется выше отметки 0°.