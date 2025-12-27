В арабской стране открывают крупнейший и уникальный в своем роде объект
Власти Саудовской Аравии объявили о завершении строительства тематического парка Six Flags Qiddiya City – он откроется для посетителей 31 декабря и станет первым введённым в эксплуатацию объектом масштабного развлекательного проекта Qiddiya.
Основные строительные работы полностью завершены, а расположенный рядом водный парк Aquaarabia готов более чем на 95%. Six Flags Qiddiya City включает аттракционы рекордного масштаба, в том числе американские горки Falcon, которые, по данным организаторов, взяли три мировых рекорда – как самые длинные, самые быстрые и самые высокие в мире.
В парке предусмотрено пять ключевых аттракционов, ориентированных на международную аудиторию. Открытие Six Flags станет первым этапом поэтапного ввода в эксплуатацию около 70 объектов, запланированных в рамках проекта Qiddiya.
В настоящее время продолжается строительство стадиона имени наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, центра исполнительских искусств, скоростной гоночной трассы, комплекса Mercedes-Benz Performance World, гольф-полей, а также зоны для киберспорта и видеоигр.
Проект Qiddiya является одной из ключевых инициатив стратегии Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики, развитие туризма и формирование индустрии развлечений мирового уровня.