Россияне стали массово скупать квартиры в странах НАТО, несмотря на все санкции
Как сообщают СМИ РФ, если в 2022–2024 годах на страны Европы приходилось 20–26% спроса россиян на зарубежную недвижимость, то в 2025 году эта доля резко выросла. Сейчас на страны еврозоны приходится почти половина такого спроса.
По предварительным итогам 2025 года страны Европы стали самыми популярными иностранными направлениями для покупки недвижимости россиян — на них пришлось 49% от общего числа сделок. Такие данные содержатся в аналитическом исследования агентства зарубежной недвижимости Intermark Global.
Для сравнения: с 2022 по 2024 год на европейские страны приходилось около 20–26% сделок, уточняют аналитики. Речь идет о таких европейских странах, как Кипр, Франция, Италия, Мальта, Греция, Германия, Словения, Португалия, Сербия, Черногория, Болгария, пояснили эксперты.
Основная причина роста популярности стран Европы для покупки недвижимости среди россиян — получение ВНЖ, возможность передвигаться по странам Шенгенской зоны, открывать счета в ЕС и управлять финансовыми ресурсами (платежи, капиталы и т. д), уточнили в Intermark Global.
Согласно исследованию, второе после Европы место среди популярных стран для покупки недвижимости у россиян в этом году занял регион Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам и другие страны), на который пришлось 27% спроса.
Третье место заняли страны Ближнего Востока (ОАЭ, Оман, Катар) с долей спроса в 10%.
