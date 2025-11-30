"Как с животными": люди возмущены словами представительницы Минздрава о младенцах

Вскоре после кесарева сечения у женщины начались осложнения, и ей понадобилась срочная медицинская помощь. Однако, как рассказал ее супруг, возник вопрос: можно ли взять в машину скорой помощи новорожденного, нуждающегося в грудном вскармливании. Бригаде скорой помощи пришлось связываться с главным врачом, чтобы получить разрешение. Лишь после его подтверждения мать и ребенок были доставлены в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS).