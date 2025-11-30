"Как с животными": люди возмущены словами представительницы Минздрава о младенцах
История рижанки, которой в результате осложнений после родов не сразу разрешили взять грудного ребенка в скорую помощь и больницу, переросла в скандал, который усилился после того, как представитель Минздрава сравнила младенца... с животным.
Вскоре после кесарева сечения у женщины начались осложнения, и ей понадобилась срочная медицинская помощь. Однако, как рассказал ее супруг, возник вопрос: можно ли взять в машину скорой помощи новорожденного, нуждающегося в грудном вскармливании. Бригаде скорой помощи пришлось связываться с главным врачом, чтобы получить разрешение. Лишь после его подтверждения мать и ребенок были доставлены в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS).
Однако уже в больнице женщине дали понять, что длительное размещение вместе с младенцем нежелательно. Руководитель клиники неотложной медицины RAKUS пояснил, что ребенок может находиться рядом только во время кормления, а остальное время мама должна быть одна. По его словам, присутствие младенца в отделении «нецелесообразно».
Оказалось, что схожая практика действует и в больнице имени Страдиня, где мам с младенцами принимают лишь в исключительных случаях.
Но настоящий скандал разгорелся после комментария представителя Министерства здравоохранения Саниты Янки. Обсуждая ситуации, когда маме не с кем оставить ребенка, она заявила: «То же самое происходит, если человек приезжает с животным — в больницу животное не возьмут».
Эта фраза вызвала бурю возмущения. В соцсетях стали массово появляться гневные сообщения. Пользовательница Bona Fide написала: «Мы считаем себя цивилизованными, но мама, кормящая грудью, должна доказывать, что ее ребенка можно взять с собой? И еще Минздрав сравнивает младенца с животным? Это шок».
Другие пользователи отмечали:
- «Как можно сравнивать грудного ребенка с собакой или кошкой?»
- «Это свидетельствует о полном непонимании реальных нужд матерей».
- «Министерство не просто промахнулось — оно оскорбило каждую семью с маленькими детьми».
- «Если государство не в состоянии обеспечить базовые условия, оно хотя бы не должно унижать родителей».