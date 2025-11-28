Семья из Латвии столкнулась с запретом - в больницу не принимают с грудным ребенком
Маме после родов с помощью кесарева сечения из-за осложнений пришлось ехать в больницу, оставив дома своего 19-дневного новорождённого. После её возражений младенца всё же доставили вместе с матерью в приёмное отделение, однако обследование женщины провели только после того, как за ребёнком приехал отец. В больницах признают: возможность находиться вместе с младенцем скорее исключение, чем обычная практика.
В семье Райво Гржибовски растут трое детей, младший родился совсем недавно. У жены после операции возникли осложнения, поэтому вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Мать кормит ребёнка грудью и хотела взять его в больницу с собой, сообщает LSM.lv.
Муж рассказывает: «Приехала бригада. И тут начались разногласия — они не знали, можно ли вообще брать ребёнка с собой. Фельдшер звонила главному врачу, и тот дал разрешение, что малыша всё-таки можно взять».
Женщину приняли в Рижской Восточной клинической университетской больнице вместе с ребёнком, которому ещё нет и месяца. Ей выделили помещение, где она могла находиться с младенцем, ожидая мужа, который приехал позже, так как должен был позаботиться о двух других детях.
Муж недоумевает: «Если мама с ребёнком, которого она кормит грудью, почему её нельзя сразу обследовать в больнице?»
В приёмном отделении существуют очереди, особенно в сезон вирусов, но и в другое время не принято на несколько часов или дней принимать младенца вместе с матерью. Руководитель отделения неотложной медицины и приёмного отделения Восточной больницы Алексей Вишняков поясняет: «Иногда бывает так, что мама с ребёнком одна и действительно не может сразу связаться с родственниками, которые могли бы присмотреть за младенцем. Тогда ребёнка привозят вместе с ней, но это исключение».
Ребёнка разрешается привезти, чтобы покормить. Для этого есть специально предназначенные помещения, но в остальных случаях нужен человек, который будет заботиться о младенце, пока маме проводят процедуры.
В первые недели и первый месяц жизни очень важно, чтобы ребёнок был вместе с матерью, отмечают в клинике Университетской больницы имени Страдиня. Но и там иногда приходится отказывать в приёме новорождённого — из-за нехватки помещений. Также бывает, что мама по состоянию здоровья не может ухаживать за младенцем. Проблема с помещениями будет решена после строительства корпуса А2, где предусмотрят возможность принимать и младенца вместе с матерью, если здоровье позволяет.
«Есть отдельные случаи, когда мы идём навстречу, особенно пациенткам, которые рожали у нас, но понятно, что всех удовлетворить мы не можем. Пациентов много, и мы не можем обеспечить отдельное помещение, где мама была бы с малышом. Наша приоритетная задача — помочь женщине и лечить её, но, конечно, мы за то, чтобы такая возможность существовала», — поясняет руководитель клиники женщины и ребёнка Майра Янсоне.
Основная задача больниц — заниматься лечением, напоминают в Министерстве здравоохранения. Однако с тем, что нужно улучшать порядок, там согласны. «Нужно больше думать о случаях, когда мама одинока. У неё нет родственников или других людей, которые могли бы помочь. Бывали случаи, когда муж в командировке, и ребёнка просто не с кем оставить. Здесь нужно думать, как можно подключить социальную службу или другие службы, чтобы на время пребывания мамы в больнице было место, где ребёнка можно оставить. То же самое, если кто-то приезжает с животным. Ну ведь не будет больница принимать вместе с животным», — говорит директор департамента медицинской помощи министерства Санита Янка.
Порядок, по словам Минздрава, будут совершенствовать, но при этом остаются при принципе: если мама нуждается в медицинской помощи и не может позаботиться о себе, то заботу о младенце на это время должны взять на себя родные.