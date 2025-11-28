Семья из Латвии столкнулась с запретом - в больницу не принимают с грудным ребенком

Основная задача больниц — заниматься лечением, напоминают в Министерстве здравоохранения. Однако с тем, что нужно улучшать порядок, там согласны. «Нужно больше думать о случаях, когда мама одинока. У неё нет родственников или других людей, которые могли бы помочь. Бывали случаи, когда муж в командировке, и ребёнка просто не с кем оставить. Здесь нужно думать, как можно подключить социальную службу или другие службы, чтобы на время пребывания мамы в больнице было место, где ребёнка можно оставить. То же самое, если кто-то приезжает с животным. Ну ведь не будет больница принимать вместе с животным», — говорит директор департамента медицинской помощи министерства Санита Янка.