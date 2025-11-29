Учатся, а дальше тишина: Латвия не знает, сколько иностранных выпускников реально остаются работать

В 2024 году 283 гражданина третьих стран начали работать в Латвии сразу после окончания учебы, а еще 139 получили разрешение на работу. Таким образом, в целом около 43% выпускников остались в Латвии, чтобы работать или искать работу, подсчитали исследователи. По сравнению с предыдущими годами этот показатель примерно такой же - около 48 % в 2023 году и 58 % в 2022 году.