KNAB снова публично ищет тайных сотрудников! Кто может претендовать и сколько платят?
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во второй раз за всю историю своего существования публично объявило о наборе оперативных сотрудников - секретных агентов.
Это не просто обычный поиск кадров. KNAB ищет настоящих тайных агентов, готовых к оперативной работе, и обещает им достойную зарплату.
Что предлагают и кого ищут?
Если вы мечтаете присоединиться к элитному подразделению по борьбе с коррупцией, вам придется соответствовать высоким стандартам:
- Безупречная репутация
- Соответствие строгим требованиям закона "О государственной тайне"
- Наличие высшего образования
- Отличное знание латышского и английского языков
- Превосходные навыки коммуникации и аргументации — без них в этой работе никуда.
KNAB, в свою очередь, предлагает не только достойную зарплату (от 2000 евро на испытательном сроке), но и все прелести госслужбы: премии, социальные гарантии, а также широкие возможности для обучения и карьерного роста как в Латвии, так и за рубежом.
Почему это важно?
KNAB уже проводил подобный открытый набор в 2024 году, и интерес был колоссальный — поступило около 300 заявок! Это говорит о том, что латвийцы готовы бороться с коррупцией.
Эти тайные сотрудники имеют право на широкий спектр оперативных мероприятий, предусмотренных законом:
- Предотвращение и раскрытие преступлений
- Выявление коррупционеров и сбор улик
- Слежка за подозреваемыми
- Прослушивание разговоров
- Участие в задержании и конвоировании коррумпированных чиновников.
Стоит отметить, что этот метод поиска секретных сотрудников становится трендом среди латвийских спецслужб. В 2022 году Бюро по защите Конституции (SAB) впервые публично пригласило аналитиков, а в 2023-м — специалистов по разведке и контрразведке. Даже Служба государственной безопасности (VDD) весной 2023 года искала себе телохранителей. Так что если вы видите себя в роли Джеймса Бонда, защищающего Латвию от коррупции, то, возможно, это ваш шанс!