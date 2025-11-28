KNAB снова публично ищет тайных сотрудников! Кто может претендовать и сколько платят?

Стоит отметить, что этот метод поиска секретных сотрудников становится трендом среди латвийских спецслужб. В 2022 году Бюро по защите Конституции (SAB) впервые публично пригласило аналитиков, а в 2023-м — специалистов по разведке и контрразведке. Даже Служба государственной безопасности (VDD) весной 2023 года искала себе телохранителей. Так что если вы видите себя в роли Джеймса Бонда, защищающего Латвию от коррупции, то, возможно, это ваш шанс!