Хочешь снять на видео латвийского чиновника? Трижды подумай - можешь ответить перед законом
Бюро омбудсмена и Государственная инспекция данных напомнили: снимать должностных лиц для личных нужд можно, но публикация таких материалов в интернете запрещена, кроме случаев явного нарушения закона и общественной необходимости.
Как сообщили в Бюро омбудсмена, посетители государственных учреждений имеют право снимать и фотографировать должностных лиц для личного пользования. Однако вежливость предполагает заранее уведомить о таком намерении, и опубликование подобных материалов в интернете запрещено.
За размещение таких материалов в сети возможен административный штраф, а в отдельных случаях — даже уголовная ответственность.
В то же время материал можно публиковать, если запечатлено очевидное нарушение со стороны должностного лица, и общественность должна об этом знать.
В Бюро омбудсмена поясняют, что снимать, фотографировать и публиковать материалы только потому, что человек является должностным лицом, недостаточный повод. Такая практика является существенным вмешательством в частную жизнь, которое допустимо лишь в случаях очевидного нарушения закона и необходимости общественного информирования. Чаще всего рекомендуется сообщать о нарушении непосредственному руководителю должностного лица, а не публиковать запись в интернете.
Государственная инспекция данных совместно с Бюро омбудсмена подготовила рекомендации по обработке данных должностных лиц, если они снимаются, фотографируются или их голоса записываются, а полученные материалы транслируются или публикуются в интернете.
Омбудсмен Карина Палкова отмечает, что жители нередко снимают происходящее, желая защитить свои права, и это понятно. Но важно, чтобы такие действия не причиняли лишнего вреда ни одной из сторон. "Поэтому рекомендации помогают ясно понять, как уважать право общества знать и одновременно право каждого человека, в том числе должностного лица, на приватность. Они укрепляют хорошее обслуживание и создают более безопасную и справедливую среду для всех нас", — сказала Палкова.
В Бюро отмечают, что необходимость таких рекомендаций возросла, так как случаи съемки должностных лиц без объективной причины становятся все более распространенными. Часть жителей делает это, считая такие действия защитой общественных интересов, другие — чтобы спровоцировать конфликт или привлечь внимание в соцсетях.
Рекомендации относятся не только к представителям государственных и муниципальных органов, но и к работникам других учреждений, которые ежедневно работают с клиентами и могут оказаться в ситуациях, когда их снимают.