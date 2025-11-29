Хочешь снять на видео латвийского чиновника? Трижды подумай - можешь ответить перед законом

Омбудсмен Карина Палкова отмечает, что жители нередко снимают происходящее, желая защитить свои права, и это понятно. Но важно, чтобы такие действия не причиняли лишнего вреда ни одной из сторон. "Поэтому рекомендации помогают ясно понять, как уважать право общества знать и одновременно право каждого человека, в том числе должностного лица, на приватность. Они укрепляют хорошее обслуживание и создают более безопасную и справедливую среду для всех нас", — сказала Палкова.