Пакоматы вместо почтовых ящиков - не последует ли Латвия этому примеру соседей?

«У нас сотни почтовых ящиков, которые мы проверяем по графику три раза в неделю, даже если они пустые. Есть почтовые пункты, через которые проходит всего пара отправлений в день, в то время как расположенный поблизости пакомат обслуживает сотни посылок ежедневно. Существующие автоматы в основном заполнены, а перенаправление посылок в почтовое отделение вместо пакоматов вызывает недовольство клиентов. Люди больше не пользуются почтой для подписки на периодику или оплаты счетов, поскольку цифровые каналы позволяют делать это бесплатно. Почтовые марки продаются в розничных магазинах по всей Эстонии. Содержание такой исторически сложившейся почтовой сети становится всё более неэффективным и не отвечает интересам клиентов», — пояснил глава Omniva Мартти Кулдма.