Пакоматы вместо почтовых ящиков - не последует ли Латвия этому примеру соседей?
В Эстонии Omniva начинает обсуждение стратегической реорганизации почтовой сети, которая пройдет в течение 2026 года. В результате реформы число пакоматов в стране увеличится с 387 до примерно 600, в то время как количество почтовых отделений, наоборот, сократится с 35 до 19.
Потребительские привычки людей в связи с развитием технологий значительно изменились. За десять лет объем отправки бумажных писем сократился на 78% — по статистике, сегодня житель Эстонии отправляет менее одного письма в год. За тот же период, благодаря росту электронной коммерции, количество посылок увеличилось на 216%, однако для их получения и отправки люди в основном предпочитают пакоматов, из-за чего посещаемость почтовых отделений постоянно снижается.
«У нас сотни почтовых ящиков, которые мы проверяем по графику три раза в неделю, даже если они пустые. Есть почтовые пункты, через которые проходит всего пара отправлений в день, в то время как расположенный поблизости пакомат обслуживает сотни посылок ежедневно. Существующие автоматы в основном заполнены, а перенаправление посылок в почтовое отделение вместо пакоматов вызывает недовольство клиентов. Люди больше не пользуются почтой для подписки на периодику или оплаты счетов, поскольку цифровые каналы позволяют делать это бесплатно. Почтовые марки продаются в розничных магазинах по всей Эстонии. Содержание такой исторически сложившейся почтовой сети становится всё более неэффективным и не отвечает интересам клиентов», — пояснил глава Omniva Мартти Кулдма.
В 2026 году Omniva планирует привести почтовую сеть Эстонии в большее соответствие с изменившимися потребностями и привычками общества. В результате в каждом уезде останется как минимум одно почтовое отделение, а в более густонаселенных Таллине и Тарту будут работать дополнительные отделения — всего, по предварительным оценкам, 19 представительств. Сейчас в Эстонии насчитывается 35 почтовых отделений и несколько десятков почтовых пунктов.
Одновременно будет значительно расширена сеть пакоматов. В начале 2026 года появятся первые беспроводные пакоматы, предназначенные для установки в небольших населенных пунктах: в деревенских центрах, жилых кварталах, на автобусных остановках, заправочных станциях и т.п. В течение года эстонская сеть пополнится несколькими сотнями таких устройств, места для которых будут выбраны в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Для сравнения: сейчас у Omniva в Эстонии 387 пакоматов.
«Это только начало. В ближайшие годы мы хотим прийти к тому, чтобы почти от каждого дома в Эстонии пакомат находился в радиусе нескольких сотен метров, так сказать, в шаговой доступности», — заверил Кулдма. В будущем, когда сеть пакоматов станет достаточно плотной, их можно будет использовать и для доставки писем и периодических изданий.