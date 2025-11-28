Кто стал получать больше? Латвия удивляет ростом ВВП и зарплат в определенных сферах

В производстве древесины и деревянных изделий добавленная стоимость выросла на 9,2%, а в производстве продуктов питания - на 10,7%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли обрабатывающей промышленности повлиял также рост в производстве изделий из неметаллических минералов на 7% и в производстве готовых металлических изделий - на 12,7%. Спад продемонстрировали такие отрасли, как ремонт и установка оборудования и устройств, производство напитков и производство не классифицированного в других местах оборудования, механизмов и рабочих машин.