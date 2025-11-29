Сегодня в Юрмале и Риге одновременно зажгут праздничные елки: что в программе?
Латвия открывает праздничный сезон: 29 ноября одновременно в Риге и Юрмале зажгутся главные новогодние ёлки. Столицу ждёт семейный концерт на Ратушной площади, а Юрмалу — рождественская ярмарка, театрализованное представление и «Ёлочный променад» из 131 украшенной ели, созданной жителями. Горожан и гостей приглашают на бесплатные мероприятия, которые дадут старт зимней сказке в двух крупнейших городах страны.
Рига
Каждого маленького и большого рижанина приглашают окунуться в настоящий момент радости — 29 ноября в 16:00 на Ратушной площади будет зажжена главная рождественская ёлка Риги.
О праздничном настроении позаботятся любимые детьми и семьями артисты. На сцене выступят:
- группа Brīnumskapis с хорошо знакомыми и любимыми песнями,
- Тута и Лиса, которые вместе с детьми споют популярные композиции из передачи Tutas lietas,
- детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri.
В момент зажжения огней к присутствующим обратится председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, который вместе с горожанами и гостями торжественно включат главную городскую ёлку. Вечер будет вести актёр и телеведущий Оскар Флоренцс-Виксне.
Зажжение рождественской елки на Ратуше (03.12.23)
В первый адвент на Ратушной площади зажжены самые большие рождественские елки Риги. В зажжении елки приняли участие певица Иева Сутугова, ...
Юрмала
В субботу, 29 ноября, в Юрмале зажгут главную новогоднюю елку города — на улице Йомас, напротив парковки в Майори.
Праздничный день начнется в 12:00 с рождественской ярмарки, где местные фермеры, ремесленники и производители представят свои товары: от хлеба и пирогов по старинным рецептам до копченой рыбы, мясных деликатесов, сладостей и уникальных подарков ручной работы.
С 13:00 на Йомас откроется «Елочный променад» — 131 украшенная елка, созданная руками жителей Юрмалы: учеников школ, родителей, коллективов, организаций и компаний города. Аллея будет открыта для прогулок до 11 января следующего года.
В 16:00 начнется театрализованное представление «Как гномы готовили Рождество», после которого состоится зажжение главной елки и официальное открытие «Елочного променада». Продолжат праздник музыкальные выступления диджея [Ex] da Bass и трубача Нормунда Пиешса. Для маленьких и взрослых гостей с 16:00 до 18:00 будут работать игровые зоны: настольные игры, мастер-классы по изготовлению рождественских украшений и фотосалон «Гномы с планеты Х».
Главная елка Юрмалы высотой около 12 метров создана из множества живых деревьев и украшена LED-гирляндами и крупными декоративными шарами диаметром до одного метра. Днем шары будут сиять кристальной формой, а вечером — переливами разноцветных огней. Праздничный декор дополнили интерактивные световые объекты, включая «ледяной домик» и светящиеся шары вдоль Йомас и в скверах. Кроме того, празднично засияют городские елки в Дубулты, Слоке, Каугури и других местах.
В разных точках Юрмалы появились световые инсталляции: светящиеся шишки, фигурки животных, семейство снеговиков и фотозоны. В Дзинтарском лесопарке установлены яркие звезды и интерактивный воздушный корабль, который особенно порадует детей.