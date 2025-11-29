Сегодня в Юрмале и Риге одновременно зажгут праздничные елки: что в программе?

Главная елка Юрмалы высотой около 12 метров создана из множества живых деревьев и украшена LED-гирляндами и крупными декоративными шарами диаметром до одного метра. Днем шары будут сиять кристальной формой, а вечером — переливами разноцветных огней. Праздничный декор дополнили интерактивные световые объекты, включая «ледяной домик» и светящиеся шары вдоль Йомас и в скверах. Кроме того, празднично засияют городские елки в Дубулты, Слоке, Каугури и других местах.