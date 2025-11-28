Сегодня на Домской площади открывается рождественская ярмарка: что интересного ждет посетителей?
28 ноября на Домской площади откроется рождественская ярмарка в Старой Риге, и она будет работать до 4 января 2026 года. Настоящую рождественскую сказку в сердце Старой Риги ярмарка будет создавать уже в 25-й раз, приглашая каждого почувствовать праздничную атмосферу и насладиться обширной культурной программой. На Домской площади можно будет увидеть и приобрести изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, а также попробовать разные блюда и напитки от более чем 80 торговцев.
Ёлка на Домской площади будет ярко сиять с самого момента открытия ярмарки 28 ноября, а 30 ноября в 17:00 состоится официальное открытие рождественской ярмарки Старой Риги и концерт 10-й студии театра Дайлес.
В торговых местах ремесленников и домашних производителей можно будет приобрести плетёные изделия, деревянные предметы и игрушки, вязаные изделия, украшения из янтаря и серебра, игры, декорации, изделия из кожи, свечи, изделия из овчины, а также различные продукты — мёд, пряники, конопляные и мясные изделия, варенье, соусы, сиропы, горячие и холодные напитки.
Каждый год на ярмарке особое внимание уделяется развлечениям для детей — по выходным и в праздничные дни можно будет встретить Деда Мороза и гномов, прокатиться на карусели, покататься на пони, увидеть овечек, а также поучаствовать в творческих мастерских.
По выходным запланирована насыщенная культурная программа — от фольклора и танцев до танцевальных вечеров с диджеями.
По пятницам выступят DJ Aspirīns, DJ All-Viss, DJ Dubra, DJ Edgar Storm, DJ Kārlis Zariņš, DJ Ķilkuts, DJ Jāns, DJ Mārtiņš Zieds, DJ Plastix, которые будут поднимать настроение гостей весёлой музыкой и танцами. По субботам и воскресеньям выступят разные музыкальные коллективы, хоры, детские вокальные ансамбли, фольклорные группы, Rīgas Danču klubs, Katrīna Dimanta, дуэт Erdmane Kronbergs, MADA, Elizabete Gaile, группа Dzilna, Bad Habits, Mikus Frišfelds, Annija Putniņa и другие. Культурную программу можно посмотреть на сайте ярмарки www.vzt.lv.
Время работы рождественской ярмарки Старой Риги:
- Понедельник – четверг: 11:00–21:00
- Пятница: 10:00–22:00 (горячие напитки — до 23:00)
- Суббота: 10:00–22:00 (горячие напитки — до 23:00)
- Воскресенье: 10:00–21:00
Что предлагает Рождественская ярмарка в Старой Риге в декабре 2024 года
Рождественская ярмарка на Домской площади в Старой Риге, по сравнению с прошлым годом, стала немного дороже.
Рождественская ярмарка на Домской площади в 2024 году
В Старой Риге работает рынок, который будет радовать рижан и гостей города до 2 января.