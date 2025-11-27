Сокращение расходов государственного бюджета запланировано на уровне 844 млн евро

В 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 94,8 млн евро на усиление поддержки семей с детьми, улучшение материального обеспечения детей, находящихся на внесемейной опеке, и укрепление здравоохранения. Пособие на рождение ребенка в следующем году вырастет до 600 евро с нынешних 421,17 евро в настоящее время, а пособие по уходу за ребенком увеличится до 298 евро в месяц со 171 евро.