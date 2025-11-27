Последние недели были тяжелыми? Вот три причины, и все - ретроградный Меркурий

Если в последнее время вам кажется, что вы просто «рассыпаетесь», — это не только вы. Можете совершенно спокойно обвинить ретроградный Меркурий, пишет YourTango. Как объясняет астролог по карьере и бизнесу Элис Ху, этот период начался 9 ноября: Меркурий вошёл в ретроградное движение в Стрельце, а затем откатился назад в Скорпиона. По словам AstroTwins, эта ретроградная фаза, вероятно, сделала ваш «предохранитель» куда более коротким, чем обычно.