Последние недели были тяжелыми? Вот три причины, и все - ретроградный Меркурий
К счастью, последний ретроградный Меркурий 2025 года заканчивается 29 ноября — и тогда всё наконец начнет разворачиваться к лучшему.
Если в последнее время вам кажется, что вы просто «рассыпаетесь», — это не только вы. Можете совершенно спокойно обвинить ретроградный Меркурий, пишет YourTango. Как объясняет астролог по карьере и бизнесу Элис Ху, этот период начался 9 ноября: Меркурий вошёл в ретроградное движение в Стрельце, а затем откатился назад в Скорпиона. По словам AstroTwins, эта ретроградная фаза, вероятно, сделала ваш «предохранитель» куда более коротким, чем обычно.
От сомнений в собственной ценности до сомнений в качестве своей работы — этот ретроградный Меркурий испытывает нас как никакой другой. Но даже если последние недели были тяжёлыми, это вовсе не значит, что вы не можете извлечь из них пользу. Если вы признаете и проработаете три момента ниже, станет намного легче, когда ретроградный Меркурий закончится 29 ноября.
Если вы чувствуете себя вот так, можете винить ретроградный Меркурий:
1. Кажется, что у вас экзистенциальный кризис
Ретроградный Меркурий прекрасно умеет вытягивать на поверхность наши глубочайшие неуверенности. От стресса из-за карьеры до переживаний о личной жизни — его задача буквально заставить вас сомневаться в себе.
И хотя очень легко скатиться к худшим выводам, астролог Индего Селах-Джаэль советует сделать глубокий вдох и дважды подумать, прежде чем погружаться в спираль тревоги. Это не только удержит от импульсивных решений — двигаться дальше после 29 ноября будет намного проще.
Главное помнить: «Ничто не является постоянным», — успокаивает Селах-Джаэль. — «Постарайтесь не слишком увлекаться тем, что происходит прямо сейчас».
2. Ощущение, что вы вообще не понимаете, что делаете на работе
Как объясняет Элис Ху, ретроградный Меркурий может вызвать «больше синдрома самозванца, чем обычно». Поскольку он также вносит задержки и сбои в коммуникации, признание со стороны коллег или руководства может задерживаться — и ощущение собственной некомпетентности становится ещё сильнее.
Если это происходит — сделайте глубокий вдох и попробуйте расслабиться. Вместо того чтобы думать обо всех вещах, которые вроде бы идут не так, психолог Джессика Вандерлан в интервью Американской психологической ассоциации советует задать себе вопрос: «Какие факты подтверждают, что вы заслуживаете своё место?» Если трудно ответить самостоятельно, Вандерлан рекомендует обратиться к близким — это действительно помогает.
«Разговор о своих чувствах самозванца с другими не только уменьшает чувство одиночества, но и открывает возможность услышать, что они видят в вас».
3. Кажется, что всё, что вы говорите, — неправильно понимают
Стрелец и Скорпион — знаки, известные своей беспощадной честностью и готовностью сказать всё прямо. Но в ретроградный Меркурий, который печально знаменит своим влиянием на коммуникацию, такая честность может звучать слишком резко или двусмысленно.
Поэтому, даже если очень хочется высказать всё, что думаете, «вы можете увидеть на работе такие вещи, о которых хочется сказать: “это нужно изменить, это плохая идея”», — предупреждает Ху.
Если чувствуете необходимость высказаться, уделите секунду тому, чтобы подумать, как ваши слова будут восприняты. «Будьте особенно осторожны в этот период, избегайте сплетен и закулисных разговоров, которые не несут пользы и не служат высшему благу», — советует Ху.