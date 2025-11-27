С 1 декабря шины M+S перестанут считаться зимними: теперь только "гора и снежинка"
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) напоминает, что в зимний период, установленный Правилами дорожного движения — с 1 декабря по 1 марта, — в дорожном движении разрешено участие легковых транспортных средств с полной массой до 3,5 т только на зимних шинах, специально предназначенных для эксплуатации на снегу и льду и обозначенных символом «гора с снежинкой».
Международное обозначение «гора и снежинка» означает, что шина прошла определённые испытания и признана подходящей для эксплуатации на снегу, льду и гололёде. Водителям следует учитывать, что в предстоящий зимний сезон шины только с маркировкой M+S без символа «горы со снежинкой» не будут считаться зимними. Использование таких шин зимой не разрешено.
При использовании подержанных шин, которые уже использовались несколько зим, важно убедиться в их техническом состоянии. Для зимних шин минимальная глубина протектора составляет 4 мм, однако при приближении к этому показателю шины скоро придётся менять, так как уже примерно через месяц они перестанут соответствовать требованиям правил, и их эксплуатация может создать угрозу для самого водителя и других участников дорожного движения. Шины также следует осматривать визуально — важно убедиться, что на них нет повреждений и трещин, которые могут возникнуть, например, из-за неправильного хранения. Также не рекомендуется использовать зимние шины старше 5–6 лет, поскольку со временем резина теряет свои свойства. Кроме того, на одном транспортном средстве запрещено одновременно использовать шипованные и нешипованные шины.
Шины с маркировкой только M+S, M&S или M.S. будут разрешены и далее, но только вне зимнего сезона — со 2 марта по 30 ноября.
CSDD призывает водителей быть ответственными — как по отношению к себе, так и по отношению к другим участникам движения.