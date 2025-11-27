С 1 декабря шины M+S перестанут считаться зимними: теперь только "гора и снежинка"

При использовании подержанных шин, которые уже использовались несколько зим, важно убедиться в их техническом состоянии. Для зимних шин минимальная глубина протектора составляет 4 мм, однако при приближении к этому показателю шины скоро придётся менять, так как уже примерно через месяц они перестанут соответствовать требованиям правил, и их эксплуатация может создать угрозу для самого водителя и других участников дорожного движения. Шины также следует осматривать визуально — важно убедиться, что на них нет повреждений и трещин, которые могут возникнуть, например, из-за неправильного хранения. Также не рекомендуется использовать зимние шины старше 5–6 лет, поскольку со временем резина теряет свои свойства. Кроме того, на одном транспортном средстве запрещено одновременно использовать шипованные и нешипованные шины.