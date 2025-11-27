Денис Трифанов - новый король коктейлей! Латвиец стал лучшим Flair-барменом мира
На Всемирном чемпионате по коктейлям 2025 года, организованном Международной ассоциацией барменов (IBA), в категории «Flair» победил латвийский бармен Денис Трифанов, сообщили представители Латвийской федерации барменов (LBF).
В чемпионате в категории «Classic» Латвию в этом году представлял бармен Виктор Матвеев.
В прошлом году на чемпионате IBA в категории «Лучший в мире коктейль Long Drink 2024» победил латвийский бармен Линардс Грундманс.
Всемирный чемпионат по коктейлям — это соревнования мастеров коктейлей и барменов-шоуменов «Flair», в которых участвуют представители 65 стран. В каждой из категорий — «Classic» и «Flair» — страну может представлять только один участник, победивший в национальном отборе.
Латвийская федерация барменов зарегистрирована в 2009 году. Основные цели организации — объединить барменов Латвии в единую структуру, повышать их квалификацию, проводить разнообразные профессиональные конкурсы и семинары как на местном, так и на международном уровне, поддерживать и развивать связи с аналогичными организациями за рубежом, а также укреплять сотрудничество с предпринимателями отрасли и дистрибьюторами напитков.