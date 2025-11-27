Денис Трифанов - новый король коктейлей! Латвиец стал лучшим Flair-барменом мира

Латвийская федерация барменов зарегистрирована в 2009 году. Основные цели организации — объединить барменов Латвии в единую структуру, повышать их квалификацию, проводить разнообразные профессиональные конкурсы и семинары как на местном, так и на международном уровне, поддерживать и развивать связи с аналогичными организациями за рубежом, а также укреплять сотрудничество с предпринимателями отрасли и дистрибьюторами напитков.