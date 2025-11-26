Почему пылесос, гирлянда или power bank могут превратить квартиру в выгоревшие 60%?

Проведенный опрос также выявил по-прежнему опасную тенденцию: 15% опрошенных, которые в течение последнего года избавлялись от отработанной электротехники, делали это неправильно — оставляя ее рядом с контейнером для бытовых отходов или выбрасывая в него, а в худшем случае — просто бросая в природе. Кроме того, 48% респондентов признаются, что до сих пор не уверены, как и где правильно сдавать ненужную электротехнику. «Привычки использования электротехники за последние годы заметно изменились, люди все чаще покупают разные небольшие устройства (гаджеты), которые зачастую хуже по качеству и служат недолго. Среди причин, которые мешают жителям сдавать отработанную технику, одним из самых частых ответов было то, что эти устройства в быту не мешают (29%). Это позволяет сделать вывод, что в домохозяйствах продолжает накапливаться значительное количество электроприборов, которые не используются и не сдаются в переработку. Такие устройства со стороны могут казаться безобидными, но на самом деле при неправильном хранении или отсутствии регулярной проверки их состояния они представляют серьезную угрозу для людей и окружающей среды», — поясняет Улдис Скребс, член правления AJ Power Recycling.