Почему пылесос, гирлянда или power bank могут превратить квартиру в выгоревшие 60%?
Каждый четвертый житель (25%) лично сталкивался или знает кого-то, кто пережил несчастный случай, связанный с электротехникой. Чтобы привлечь внимание общества к рискам, которые создают изношенные или небезопасные электроприборы при их использовании и хранении, компании AJ Power Recycling и BALTA в конце года запускают просветительскую экологическую акцию «Что небезопасно — того не храни!» и призывают сдавать ненужную электротехнику для безопасной утилизации на площадках приёма сортируемых отходов по всей Латвии.
Как показывают наблюдения страховщика BALTA, пожары, вызванные электрическими устройствами, становятся все более разрушительными: в этом году средняя страховая выплата по пожарам, вызванным электрическими рисками, выросла на 44%. А за три года средний размер выплаты почти утроился — с 14,5 тыс. евро в 2022 году до 42,1 тыс. евро в этом году. Значительную часть этих происшествий вызвали электроприборы, которые были повреждены, изготовлены некачественно или использовались ненадлежащим образом.
Дешевые электроприборы из интернета — скрытый риск для безопасности жилья
Результаты последнего опроса показывают, что более трети жителей (39%) ежедневно используют электроприборы старше 15 лет, а почти каждый десятый (8%) подвергает себя и домочадцев риску, используя поврежденные, но еще функционирующие устройства. Чаще всего поврежденные приборы используют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет и студенты. Эксперты подчеркивают, что в ситуациях, когда у электроприбора появляются любые визуальные дефекты или сбои в работе, его необходимо немедленно проверить в сертифицированном сервисе или правильно утилизировать.
«Мы все чаще видим, что безопасность людей подрывают дешевые и некачественные электроприборы, купленные в азиатских интернет-магазинах. Каждый год мы получаем заявления на выплаты по пожарам, которые начались из-за загоревшихся ручных пылесосов, смартфонов, налобных фонарей, ёлочных гирлянд и даже взорвавшихся power bank’ов (внешних аккумуляторов). Эти случаи показывают, насколько важно обращать внимание и на качество устройства, и на его безопасное использование», — отмечает Янис Вайводс, консультант по управлению рисками и эксперт по вопросам пожарной безопасности BALTA.
Риски для безопасности создают не только поврежденные приборы, которые продолжают использовать, но и старые, уже отслужившие устройства, хранящиеся дома без дела. Почти половина респондентов (41%) признает, что такие приборы находятся у них дома. Эксперты обращают внимание, что устройства старше 15 лет могут содержать токсичные вещества, а приборы с литий-ионными батареями — например, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты, power bank’и — при неправильном хранении и утилизации могут воспламениться и загореться, нанося серьезный ущерб. Так, в одном из случаев из-за короткого замыкания батареи в квартире загорелся электросамокат — выгорело 60% жилья, и BALTA выплатила 63,4 тыс. евро. В другом случае в прошлом году в квартире взорвался power bank, а сумма ущерба от пожара превысила 18,9 тыс. евро.
Каждый второй житель не уверен, как правильно сдавать отработанную электротехнику
Проведенный опрос также выявил по-прежнему опасную тенденцию: 15% опрошенных, которые в течение последнего года избавлялись от отработанной электротехники, делали это неправильно — оставляя ее рядом с контейнером для бытовых отходов или выбрасывая в него, а в худшем случае — просто бросая в природе. Кроме того, 48% респондентов признаются, что до сих пор не уверены, как и где правильно сдавать ненужную электротехнику. «Привычки использования электротехники за последние годы заметно изменились, люди все чаще покупают разные небольшие устройства (гаджеты), которые зачастую хуже по качеству и служат недолго. Среди причин, которые мешают жителям сдавать отработанную технику, одним из самых частых ответов было то, что эти устройства в быту не мешают (29%). Это позволяет сделать вывод, что в домохозяйствах продолжает накапливаться значительное количество электроприборов, которые не используются и не сдаются в переработку. Такие устройства со стороны могут казаться безобидными, но на самом деле при неправильном хранении или отсутствии регулярной проверки их состояния они представляют серьезную угрозу для людей и окружающей среды», — поясняет Улдис Скребс, член правления AJ Power Recycling.
Безопасная сдача электротехники
В темное время года мы используем различные электроприборы, чтобы создать праздничную атмосферу для себя и окружающих. Чтобы праздники не обернулись бедой, жителей призывают внимательно оценивать качество приобретаемой электротехники и избавляться от изношенных и небезопасных устройств.
В рамках экологической акции с 1 по 15 декабря жители Риги и Пририжья приглашаются бесплатно сдавать отработанную электротехнику на площадке сортировки отходов SIA 3R в Риге, по адресу ул. Атласа, 4. В обычное время непригодную для использования технику из домохозяйств можно сдавать и на площадках приема сортируемых отходов по всей Латвии. Список площадок доступен здесь.
Опрос проведен в сотрудничестве с компанией Norstat в октябре этого года, онлайн были опрошены 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.