До финиша еще далеко: запуск продления 7-го трамвайного маршрута ожидается только в мае 2026-го
Продолжается строительство продления линии трамвая № 7, и к концу ноября уже выполнена большая часть предусмотренных проектом строительных работ. Технически наиболее сложные и масштабные виды работ — строительство трамвайных путей и асфальтирование проезжей части — практически завершены, в то время как строительство диспетчерского здания и инженерных решений, необходимых для обеспечения его функционирования, продолжается.
Строительство трамвайных путей выполнено на 95 %: проложено примерно 3800 метров из запланированных 4000 метров. Также на 95 % завершено асфальтирование проезжей части (около 27 400 м²), а велодорожка построена на 80 % (примерно 4000 м²). Установка опор контактной сети выполнена на 92 %, а система подвески контактной сети готова на 10 %.
Существенный прогресс достигнут и в других работах: мощение остановок и зоны транспортно-пересадочного узла выполнено на 70 %, а строительство платформ на основных участках трассы — на 75 %.
В диспетчерском пункте, в фундамент которого в июле была торжественно заложена «капсула времени» с посланием в будущее, выполнено примерно половина запланированного объема работ. Также завершено строительство новой тяговой подстанции, которая будет обеспечивать движение общественного транспорта как в новом транспортно-пересадочном узле, так и на построенном продлении линии.
Объект на месте осмотрели представители Rīgas satiksme, подрядчика CBF SIA Binders, а также Рижской думы и Министерства сообщения, ознакомившись с уже выполненными работами и наметив дальнейший план действий.
Общая протяженность продления трамвайных путей маршрута № 7 составит 2,2 километра. В рамках строительных работ на земельном участке у перекрестка улиц Латгалес и Вишкю создается транспортно-пересадочный узел. На его территории предусмотрено новое диспетчерское здание, а также подъездные пути, необходимые для движения общественного транспорта, как со стороны улицы Латгалес, так и со стороны улицы Вишкю. Также выполняются работы по благоустройству территории, в том числе устанавливаются просторные навесы, указатели и информационные табло, высаживаются зелёные насаждения и устраивается уличное освещение. До транспортно-пересадочного пункта по улице Вишкю на участке длиной 300 метров будет продлен маршрут троллейбуса № 15.
Реализацию проекта планируется завершить к маю 2026 года. Для реализации задумки — разработки строительного проекта, строительных работ и авторского надзора — заключен договор с CBF SIA Binders на сумму 28 349 687,19 евро без НДС. Строительный надзор осуществляет SIA BaltLine Globe, с которой заключен договор на сумму 46 500,00 евро без НДС.