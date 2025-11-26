До финиша еще далеко: запуск продления 7-го трамвайного маршрута ожидается только в мае 2026-го

Общая протяженность продления трамвайных путей маршрута № 7 составит 2,2 километра. В рамках строительных работ на земельном участке у перекрестка улиц Латгалес и Вишкю создается транспортно-пересадочный узел. На его территории предусмотрено новое диспетчерское здание, а также подъездные пути, необходимые для движения общественного транспорта, как со стороны улицы Латгалес, так и со стороны улицы Вишкю. Также выполняются работы по благоустройству территории, в том числе устанавливаются просторные навесы, указатели и информационные табло, высаживаются зелёные насаждения и устраивается уличное освещение. До транспортно-пересадочного пункта по улице Вишкю на участке длиной 300 метров будет продлен маршрут троллейбуса № 15.