"Наша история подходит к концу": закрывается любимое многими место отдыха в Таллинском квартале

«Tallinas pagalms был первым баром в Таллинском вартале. Местом, которое позже стало частью его идентичности. Это нелегко говорить, но из-за смены владельца здания наша история подходит к концу. Мы гордимся всеми прожитыми вместе годами. Сейчас самое время ещё раз почувствовать ту самую особенную атмосферу, благодаря которой Pagalms стал местом, на которое можно положиться. Приходить после ночи, которая затянулась дольше, чем планировалось, и ради людей, которые умеют праздновать жизнь», — сообщают представители бара в соцсетях.