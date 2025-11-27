"Наша история подходит к концу": закрывается любимое многими место отдыха в Таллинском квартале
Ещё одна популярная локация для отдыха завершает свою эпоху — свои двери закрывает любимое многими посетителями место Tallinas pagalms. Бар приглашает гостей на последние встречи, чтобы до 20 декабря помочь опустошить запасы напитков и ещё раз ощутить легендарную атмосферу Tallinas pagalms.
«Tallinas pagalms был первым баром в Таллинском вартале. Местом, которое позже стало частью его идентичности. Это нелегко говорить, но из-за смены владельца здания наша история подходит к концу. Мы гордимся всеми прожитыми вместе годами. Сейчас самое время ещё раз почувствовать ту самую особенную атмосферу, благодаря которой Pagalms стал местом, на которое можно положиться. Приходить после ночи, которая затянулась дольше, чем планировалось, и ради людей, которые умеют праздновать жизнь», — сообщают представители бара в соцсетях.
«Мы подготовили специальную программу мероприятий — вечеринки и концерты вплоть до 20 декабря, нашего последнего дня. Помогите нам опустошить запасы напитков и ещё раз насладиться легендарной энергией Tallinas pagalms. Увидимся в последние разы!» — приглашает команда заведения.