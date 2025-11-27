От Приедайне до Дубулты - пересадки и новые остановки: как c 5 декабря будет работать маршрут
С 5 декабря на линии Тукумса начинается новый этап модернизации электросети, из-за которого изменится расписание поездов, часть рейсов будет сокращена, а пассажиров на участке Приедайне-Дубулты временно будут перевозить автобусами. Поезда отправятся с других путей, пересадки станут обязательными на ряде рейсов, а билеты придётся приобретать заранее, поскольку в автобусах купить их будет невозможно. Работы продлятся до 2 февраля.
С 5 декабря этого года на линию Тукумс выходит четвёртый этап модернизации электрической сети, поэтому движение поездов снова изменится. На отдельных рейсах на участке Приедайне-Дубулты пассажиров поездов Vivi будут перевозить автобусами. На ряде остановок от Приедайне до Вайвари в направлении Тукумса поезда будут отправляться с других путей, отличных от тех, которые используются в обычные дни. Это работы, которые VAS Latvijas dzelzceļš планирует выполнять до 2 февраля, и они начнутся на несколько дней раньше, чем было запланировано.
Четвёртый этап ремонтных работ на линии Тукумса также повлияет на время отправления двух поездов на маршруте Рига-Огре: поезд №6248 отправится из Риги в 17:24, а поезд №6267 из Огре будет отправляться на 22 минуты раньше — в 21:46.
В этот период количество рейсов будет уменьшено, и поезда будут курсировать по новому расписанию. Vivi призывает заранее ознакомиться с обновлённым графиком. Раз в час будет курсировать один поезд из Риги до Тукумса и обратно, однако два рейса в каждом направлении днём будут укорочены. До станции Тукумс I будет курсировать поезд №6511, который отправится с Рижского вокзала в 10:00, и поезд №6518, который отправится из Тукумса I в 11:52. До станции Кемери будет курсировать поезд №6513, который отправится из Риги в 11:00, и поезд №6520, который отправится из Кемери в 13:09.
Дополнительно каждый час будет два рейса между Ригой и Дубулты, на которых на участке Приедайне-Дубулты пассажиров будут перевозить автобусы. Vivi просит планировать дополнительное время, поскольку график может измениться из-за дорожной ситуации, погодных условий или технических причин.
На линии Тукумса будет шесть автобусных остановок
Остановка автобуса в Приедайне будет возле здания станции, в Лиелупе остановки в обоих направлениях будут находиться на существующих городских остановках на проспекте Виенибас, в Булдури — на проспекте Межа, в Дзинтари — по направлению в Ригу на проспекте Эдинбургас, а в направлении Тукумса — на проспекте Межа, в Майори — на улице Лиенес, а в Дубулты — на проспекте Зигфрида Мейеровица.
Рейсы автобусов будут согласованы с прибытием поездов на станции Приедайне. Если поезд опоздает, автобус отправится только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если автобус задержится, поезд будет ждать прибытия пассажиров, чтобы обеспечить удобную пересадку. И автобусы, и поезда будут ожидать друг друга, чтобы поездка была непрерывной и удобной.
Поезда будут отправляться с других путей
Перед началом поездки пассажирам необходимо удостовериться, с какого перрона отправляется конкретный поезд, так как из-за ремонтных работ несколько путей будут закрыты, и на участке от Приедайне до Вайвари в направлении Тукумса поезда будут отправляться с других путей.
В автобусах нельзя будет купить билеты, ограничены места для детских колясок
Как и в предыдущих этапах работ, в этот период для поездки в автобусах будут действительны купленные билеты на поезд, и их стоимость не изменится, однако купить билет в автобусе будет невозможно. Vivi просит приобретать билеты заранее — на сайте Vivi, в мобильном приложении Vivi Latvija, в кассах или у других продавцов билетов.
В автобусах нельзя будет перевозить велосипеды, а перевезти пассажиров с детскими колясками удастся по мере возможности. При этом следует учитывать, что автобусы не приспособлены для таких нужд, поэтому поездка может быть неудобной. Vivi рекомендует, по возможности, использовать альтернативу — поезда, которые будут курсировать раз в час до/из Тукумса, или региональный общественный транспорт, где такая возможность предусмотрена. Если всё же необходимо ехать автобусом от Vivi, следует попросить помощи у водителя или пассажиров, чтобы помочь внести или вынести коляску.
Ремонтные работы проводятся в несколько этапов, и на каждом из них ограничения в движении поездов будут различаться. Все задействованные стороны планируют изменения таким образом, чтобы пассажиры испытывали как можно меньше неудобств. График может изменяться в зависимости от хода работ, но обо всех изменениях пассажиры будут своевременно проинформированы.
Расписание движения поездов, опубликованное на сайте и в мобильном приложении Vivi, включает все актуальные изменения.
С вопросами о расписании поездов, покупке билетов или другими вопросами, связанными с поездками, можно обращаться в Службу поддержки клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.