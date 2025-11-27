От Приедайне до Дубулты - пересадки и новые остановки: как c 5 декабря будет работать маршрут

В этот период количество рейсов будет уменьшено, и поезда будут курсировать по новому расписанию. Vivi призывает заранее ознакомиться с обновлённым графиком. Раз в час будет курсировать один поезд из Риги до Тукумса и обратно, однако два рейса в каждом направлении днём будут укорочены. До станции Тукумс I будет курсировать поезд №6511, который отправится с Рижского вокзала в 10:00, и поезд №6518, который отправится из Тукумса I в 11:52. До станции Кемери будет курсировать поезд №6513, который отправится из Риги в 11:00, и поезд №6520, который отправится из Кемери в 13:09.