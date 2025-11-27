Американец прислал по почте в латвийское кафе забытые чаевые и раскрыл удивительную историю семьи
Кафе Mieriņš в Алое получило трогательное письмо из США: посетитель прислал забытые чаевые и поделился семейной историей, связанной с отъездом его матери из города ровно 81 год назад.
Кафе Mieriņš в Алое получило трогательную посылку из Соединённых Штатов Америки — один посетитель, побывавший в городе, чтобы увидеть родину своей матери, прислал по почте чаевые, которые забыл оставить.
Письмо, датированное 30 октября 2025 года и отправленное из США, содержит слова благодарности и купюру в 20 евро. Мужчина пишет, что 25 октября вместе с женой обедал в кафе, но забыл оставить чаевые, поэтому решил исправить ошибку, отправив их по почте, похвалив "прекрасную еду и гостеприимство".
В письме раскрывается и эмоциональная семейная история, а также символичное совпадение дат. "Это был мой первый раз в Алое, я хотел увидеть место, где родилась моя мать", — пишет отправитель. Он отмечает, что его мать и её семья жили в Алое до 25 октября 1944 года, когда из-за войны были вынуждены бежать. Примечательно, что мужчина посетил Алою именно 25 октября — в день, когда его семья 81 год назад покинула дом.
Опубликованная история в социальных сетях получила широкую поддержку и множество позитивных комментариев. "Очень сердечно", — пишет Марута, а Дзинтарс назвал ситуацию "гениальной рекламой". Другие посетители, например Ренате, также присоединились к похвалам за еду и обслуживание.
В сообщении от сотрудниов кафе с надеждой, что это послание достигнет автора письма, говорится: "Для нас истинная честь, что наше кафе стало маленькой частью Вашего первого путешествия в Алою! Такие письма напоминают нам, почему мы делаем то, что делаем — чтобы приносить людям тепло, спокойствие и искреннее гостеприимство. Мы будем рады когда-нибудь встретиться снова. Пусть Вас всегда сопровождают добрые воспоминания о Алое и Латвии".