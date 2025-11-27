Американец прислал по почте в латвийское кафе забытые чаевые и раскрыл удивительную историю семьи

В письме раскрывается и эмоциональная семейная история, а также символичное совпадение дат. "Это был мой первый раз в Алое, я хотел увидеть место, где родилась моя мать", — пишет отправитель. Он отмечает, что его мать и её семья жили в Алое до 25 октября 1944 года, когда из-за войны были вынуждены бежать. Примечательно, что мужчина посетил Алою именно 25 октября — в день, когда его семья 81 год назад покинула дом.