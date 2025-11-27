Еще один коррупционный скандал: в прокуратуру передано дело против мэра Валмиеры

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против пяти сотрудников Валмиерского самоуправления, включая мэра Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"), за возможные преступления в привлечении средств Европейского союза (ЕС). В KNAB сообщили, что бюро обратилось в Европейскую прокуратуру. Должностные лица и сотрудники Валмиерского самоуправления подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и других уголовных преступлениях. Эти действия были совершены во время строительства производственного здания, на которое незаконным способом было привлечено больше средств из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и государственного бюджета Латвии, чем предусмотрено законом.