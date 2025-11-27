Еще один коррупционный скандал: в прокуратуру передано дело против мэра Валмиеры
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело против мэра Валмиеры Яниса Байкса и ещё четырех чиновников, подозреваемых в мошенничестве при привлечении средств ЕС на строительство промышленного здания.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против пяти сотрудников Валмиерского самоуправления, включая мэра Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"), за возможные преступления в привлечении средств Европейского союза (ЕС). В KNAB сообщили, что бюро обратилось в Европейскую прокуратуру. Должностные лица и сотрудники Валмиерского самоуправления подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и других уголовных преступлениях. Эти действия были совершены во время строительства производственного здания, на которое незаконным способом было привлечено больше средств из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и государственного бюджета Латвии, чем предусмотрено законом.
Местные власти могут использовать средства ЕФРР для строительства производственного здания на принадлежащей им земле, которая после завершения проекта предлагается в аренду коммерсантам. Если потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе, муниципалитет имеет право привлечь до 85% средств ЕФРР. Однако если объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор известен, софинансирование ЕФРР доступно по более низкой ставке - от 45 до 55%, а большую часть расходов берет на себя соответствующая компания.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что при реализации проекта строительства промышленного здания чиновники Валмиерского края не проинформировали ответственные учреждения о выборе предприятия и обманным путем привлекли больше средств, чем предусмотрено нормативными актами. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, должностные лица предположительно обманом получили 671 299,69 евро из ЕФРР и государственного бюджета Латвии, сообщили в KNAB.
Кроме того, Байксу инкриминируется злоупотребление служебным положением в корыстных целях, а остальным четверым - пособничество и подстрекательство к злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.
12 сентября 2023 года в рамках возбужденного ранее уголовного дела сотрудниками KNAB были проведены уголовно-процессуальные действия, в том числе более 20 обысков, выемок и допросов на нескольких объектах.
9 июня 2023 года Европейская прокуратура открыла уголовный процесс и передала его KNAB на досудебное расследование.