Кто виноват в гибели трех человек в Курсиши? Брат выжившего рассказал, как произошла страшная авария
В тяжёлой аварии в Салдусском крае, у села Курсиши, в понедельник погибли три человека, а двое с полученными травмами были доставлены в медучреждение. Родственник выжившего рассказал программе "Degpunktā", что поведал ему брат о трагических событиях.
Как уже сообщалось, в понедельник около 14:30, когда на улице было ещё светло, автомобиль Opel на шоссе P105 (Салдус–Эзере), у Курсиши, съехал с дороги и перевернулся на поле. Компания возвращалась из Рубы, поскольку одному из пассажиров была нужно было посетить врача и получить медицинскую справку. В трагедии погибли трое, но два мужчины, в том числе 17-летний юноша, выжили.
Юноша сидел на заднем сиденье автомобиля посередине. Рядом с ним находилась 75-летняя женщина и её 46-летний сын. Спереди сидел мужчина, который также выжил, и его 27-летний приёмный сын — он был водителем машины.
Брат выжившего, Гунар, рассказывает, что пассажир на переднем сиденье просил водителя Кристапа остановиться перед нужной остановкой, поскольку хотел высадить всех сидящих сзади — женщину, её сына и 17-летнего юношу. Но водитель не послушался и не остановился. «Тогда Кристап сказал: “Доедем до конца, а там выясняй отношения, что тебе не нравится”. В итоге этот пассажир просто взялся за руль, дёрнул вправо, и машина ушла в кювет - так всё и произошло», — рассказывает Гунар.
Никто из находившихся в машине не был пристёгнут. «Первым вылетел водитель, тот 27-летний, потом вылетел старший мужчина, затем — мой брат, а потом из машины вылетела женщина. [...] Брат был единственным, кто сам поднялся и бросился всем помогать, потому что водитель был тогда ещё жив. Он первым подбежал к нему и говорит, что услышал последний вздох, и тот стал весь синий. В 17 лет такое пережить — это на самом деле очень страшно», — рассказывает Гунар.
Брат получил лёгкие травмы головы и перелом ключицы. А пассажир с переднего сидения после аварии с тяжёлыми травмами был доставлен в медучреждение, где врачи установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гунар утверждает, что, узнав о трагических последствиях своих действий, мужчина якобы был доставлен в психоневрологическую больницу.
В Государственной полиции начат уголовный процесс и назначены экспертизы. Родственники надеются, что правоохранителям удастся установить, кто виноват в гибели нескольких человек.