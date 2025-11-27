Кто виноват в гибели трех человек в Курсиши? Брат выжившего рассказал, как произошла страшная авария

Никто из находившихся в машине не был пристёгнут. «Первым вылетел водитель, тот 27-летний, потом вылетел старший мужчина, затем — мой брат, а потом из машины вылетела женщина. [...] Брат был единственным, кто сам поднялся и бросился всем помогать, потому что водитель был тогда ещё жив. Он первым подбежал к нему и говорит, что услышал последний вздох, и тот стал весь синий. В 17 лет такое пережить — это на самом деле очень страшно», — рассказывает Гунар.